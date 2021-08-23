Дюков: РФС выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров.

«Российский футбольный союз разослал клубам свои предложения по изменению лимита на легионеров. По сути, речь идёт о снятии ограничений», — заявил президент РФС Александр Дюков во время программы «Футбол России».

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что будущее российского футбола зависит от развития детско-юношеских школ, а не от возможной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.