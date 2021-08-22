Дворкович заявил, что будущее российского футбола не зависит от лимита на легионеров

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что будущее российского футбола зависит от развития детско-юношеских школ, а не от возможной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я считаю, что лимит на легионеров не имеет никакого отношения к тому, как будет развиваться российский футбол. Можно его иметь, можно не иметь, но результаты российского футбола зависят совсем от другого — точно не от лимита», — приводит слова бывшего члена совета директоров «Локомотива» ТАСС.

При этом он затруднился дать однозначный ответ на вопрос об отмене лимита на легионеров.

«Я считаю, что будущее российского футбола зависит от развития детско-юношеского спорта, от постепенного восстановления нового поколения футболистов», — добавил он.

Ранее в Госдуме раскритиковали возможные реформы в российском футболе.