«Чемпионат»: «Сочи» поддержал инициативу РФС по отмене лимита на легионеров в РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» поддерживает возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

Об этом сообщает «Чемпионат».

До этого стало известно, что большая часть клубов лиги выступила за вступление в силу лимита на легионеров по схеме «10 + 15».

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее сообщалось, что «Динамо» поддержало отмену лимита на легионеров.