Финальный бой: Россия сразится за золото в художественной гимнастике и гандболе в 16-й день ОИ в Токио

В последний день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены постараются выиграть золото в художественной гимнастике и гандболе. Во многом от этого будет зависеть, займёт ли команда четвёртое место в медальном зачёте или уступит его Великобритании, у которой есть шанс одержать три победы в боксе и велоспорте. По общему количеству наград отечественная команда уже гарантировала себе третью строчку позади США и Китая.

В последний день Олимпийских игр в Токио будут разыграны 13 комплектов наград. Обычно к этому времени уже становится понятно, какие страны займут лидирующие позиции в медальном зачёте, но на этих соревнованиях остаются неразрешёнными ещё две интриги — позволят ли США занять первое место Китаю впервые с 2008 года и останется ли сборная России на четвёртой строчке.

Российские спортсмены одержали 20 побед и завоевали 26 серебряных и 23 бронзовые медали. Это лучший результат с 2008 года независимо от того, как пройдёт заключительный день Олимпиады. Но он ещё не гарантирует четвёртого места в общем зачёте. На него также претендует Великобритания, которая уступает всего лишь пять серебряных наград. Обе страны имеют хорошие шансы на золото в последний день соревнований, так что борьба за итоговую позицию будет идти вплоть до последнего вида.

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Основные надежды отечественных болельщиков будут связаны с художественной гимнастикой, в которой будут разыграны медали в групповом многоборье. Российские девушки в этом виде никому не отдавали золото с 2000 года, а на чемпионатах мира не уступали с 2015-го.

У Анастасии Близнюк будет шанс стать самой успешной олимпийской «художницей» — в её активе уже есть две золотые медали, и любая другая награда возвысит её над всеми другими двукратными чемпионками. У Анастасии Максимовой и Анастасии Татаревой будет шанс на второе золото в карьере, а Ангелину Шкатову и Алису Тищенко ждёт первая борьба за олимпийский подиум.

Однако в свете последних событий привычной уверенности в победе российских гимнасток уже нет. Во-первых, в квалификации они всё-таки уступили болгарским девушкам довольно ощутимые 2,750 балла. Впрочем, можно вспомнить, что на трёх предыдущих Олимпиадах россиянки тоже занимали второе место перед финалом, а затем всё-таки завоёвывали награды высшего достоинства.

Во-вторых, сомнения в шестой подряд победе выразила даже главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова. Она высказала предположение, что судьи будут стараться вознести на высшую ступень пьедестала почёта именно Болгарию, а не Россию.

«Это провал Олимпиады по художественной гимнастике. Могу сказать, что ожидаю подобного и завтра. Судя по сегодняшнему дню, судьи выбрали Болгарию. Надоело, что Россия выигрывает золото на протяжении 20 лет», — заявила Винер-Усманова RT, комментируя судейский скандал, произошедший в личном многоборье.

К тому моменту, когда интрига в художественной гимнастике всё-таки разрешится, у российской сборной останется ещё один шанс на золото. Как и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в финале женского турнира по гандболу встретятся Россия и Франция. Тогда подопечные Евгения Трефилова одержали уверенную победу, но как сейчас выступит команда, которой руководит Алексей Алексеев, сказать сложно.

На групповом этапе российские девушки уже встречались с француженками и выиграли с разницей в один мяч. Предыдущие матчи состоялись в рамках европейских чемпионатов — в 2018-м команды обменялись победами, причём трёхцветные оказались сильнее в финальной игре, а два года спустя была зафиксирована ничья. В общем, какой-то тенденции в очном противостоянии выделить нельзя, результат олимпийского финала может оказаться совсем непредсказуемым.

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При этом нельзя не отметить один любопытный факт: если одна женская сборная по гандболу выигрывала Олимпийские игры, то почти всегда затем защищала свой титул. Так поступали команды СССР, Южной Кореи, Дании (у неё и вовсе было три победы подряд) и Норвегии. Только Югославия не соблюла эту традицию, и в сборной России вряд ли захотят брать с неё пример. Восемь девушек в составе дружины Алексеева уже однажды обыгрывали Францию в финале и способны повторить тот успех.

Российской олимпийской сборной очень нужны эти два золота, так как у британцев будут вполне реальные шансы одержать три победы в заключительный день. Это попытается сделать боксёрша Лорен Прайс в весовой категории до 75 кг, в которой она является действующей чемпионкой мира, велогонщица Лора Кенни в омниуме, который уже приносил ей два титула олимпийской чемпионки, и её муж Джейсон Кенни и Джек Карлин — у них ещё в запасе остался кейрин. Британские бегуны ещё выступят в мужском марафоне, но там от них призовых мест можно не ждать.

В велотреке россияне тоже выступят, но их претендентами на медали назвать сложно. Бронзовый призёр в мэдисоне Мария Новолодская постарается проявить себя в омниуме — на чемпионатах мира ей удавалось оказываться в первой пятёрке, пускай и три года назад. Денис Дмитриев будет гореть желанием исправиться за четвёртое место в спринте, однако кейрин не является его профильной дисциплиной.

Если сравнивать всех участников Олимпиады в Токио не по числу побед, а по общему количеству медалей, то сборная России уже гарантировала себе третью строчку. В последний раз оказаться на этом месте удавалось в 2012 году. В копилке отечественной команды уже 69 медалей, к которым гарантированно прибавится ещё одна, от гандболисток, и практически наверняка — одна от гимнасток. 71 медаль на летних Олимпийских играх — это третий результат в постсоветской истории страны. Чаще оказываться на пьедестале почёта удавалось только в 2000 и 2004 годах.