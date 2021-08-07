Путин поздравил борца Садулаева с завоеванием золотой олимпийской медали

Президент России Владимир Путин поздравил отечественного борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева, завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 97 кг.

«Вы оправдали надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, продемонстрировав настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление к победе. Повторив свой успех на Олимпиаде в Рио, вы доказали, что отечественная школа вольной борьбы по праву считается одной из лучших в мире», — гласит телеграмма на сайте Кремля.

На Играх-2016 Садулаев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 86 кг.

Ранее сообщалось, что Садулаев намерен принять участие в ОИ в Париже.