Новый формат: Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании после первой в истории «Формулы-1» спринтерской гонки

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании и выиграл свою 99-ю гонку «Формулы-1». Накануне он уступил Максу Ферстаппену в спринте, по итогам которого впервые в истории распределялись позиции на стартовой решётке. В воскресенье представитель Mercedes уже на первом круге выбил с трассы своего главного конкурента в споре за чемпионский титул и в итоге первым пересёк финишную черту. Никита Мазепин обогнал напарника по Haas Мика Шумахера и стал 17-м.

Квалификация

Как бы ни закончился Гран-при Великобритании в этом году, он определённо должен был войти в историю «Формулы-1». Менеджмент серии решил пойти на эксперимент и поменять привычный формат проведения этапа, включив в него так называемый спринт — мини-гонку для распределения пилотов на стартовой решётке.

Десятилетиями каждый гоночный уикенд проходил по устоявшейся схеме. Сначала в течение двух дней пилоты обкатывали болиды и знакомились с трассой на трёх сессиях свободных заездов, затем проводили квалификацию, чтобы решить, кто с какой позиции будет стартовать, а затем участвовали в гонке. Такой формат имел свои минусы: болельщикам не было интересно на протяжении нескольких часов смотреть на тренировки, а высокие позиции на старте нередко занимали те, кому просто больше повезло в квалификации.

С 2017 года новые владельцы «Формулы-1» последовательно проводили реформы, стараясь привлечь новую аудиторию и сделать соревнования более зрелищными. В соответствии с этой логикой они попробовали поменять и традиционный распорядок Гран-при, выбрав для этого гонку в Сильверстоуне. В пятницу вместо вечерней свободной практики должна была пройти квалификация, результаты которой определяли порядок старта в субботнем спринте. Гонка из 17 кругов и формировала итоговую стартовую решётку на воскресенье. Такой формат должен быть применён ещё на двух этапах в 2021 году, после чего будет решено, использовать ли его в будущем.

Перед пятничной квалификацией у гонщиков был всего один час свободных заездов, чтобы обкатать новые, более жёсткие шины. На них увереннее всех себя чувствовал лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен. Круг по трассе в Сильверстоуне он проехал на 0,779 секунды быстрее Ландо Норриса из McLaren и ещё на одну тысячную быстрее Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Для пилота немецкой команды, побеждавшего у себя дома семь раз, это был весьма тревожный знак.

Но вечером Хэмилтон смог порадовать своих болельщиков, которые без всяких ограничений могли наблюдать за заездами с трибун. В первой сессии квалификации он сократил отставание от Ферстаппена до 0,035 секунды, а во второй уже оказался быстрее. Финальный раунд их противостояния снова закончился в пользу британского пилота. Правда, эта победа не принесла ему поул-позицию. Отстоять её нужно было в субботнем спринте.

Спринт

Начало исторического для «Формулы-1» заезда осталось за Ферстаппеном. Он сумел сразу же обогнать Хэмилтона и успешно отбивал его контратаки. Третьим за партнёром по Mercedes оставался Валттери Боттас. Весьма впечатляющий старт показал Фернандо Алонсо — пилот Alpine с 11-го места поднялся на пятое. Ему новый порядок состязаний сулил самую щедрую выгоду.

В гоночном формате Хэмилтон никак не мог навязать борьбу Ферстаппену и стал постепенно отставать от него. Попытаться переиграть нидерландца за счёт пит-стопов он не мог, так как проводить их было не обязательно, а на 17 кругов шин вполне хватало. В Red Bull могли быть спокойными за своего лидера, но его напарник такой уверенности не вызывал. Серхио Перес развернулся на пятом круге и вылетел в траву. На трассу он вернулся не седьмым, а 19-м.

Будь впереди ещё хотя бы сотня километров дистанции, мексиканец мог бы заново включиться в борьбу, но такой возможности у него не было. К тому же вскоре выяснилось, что болид Переса получил слишком серьёзные повреждения, с которыми нельзя было даже доехать до финиша укороченной гонки. Пилот Red Bull сошёл с дистанции, в воскресенье ему нужно было стартовать с пит-лейна.

Ферстаппен же уверенно выиграл спринт и завоевал четвёртый поул подряд и восьмой за карьеру. Заодно он получил три очка в зачёт чемпионата мира — небольшие бонусы полагаются всей первой тройке. Перед воскресной гонкой он оторвался от Хэмилтона уже на 33 очка. Ещё один балл получил Боттас. За финном на стартовой решётке расположились Шарль Леклер из Ferrari, Норрис и его напарник Даниэль Риккардо. Никита Мазепин из Haas благодаря сходу Переса с 20-й строчки поднялся на 19-ю.

Watch highlights of the first ever F1 Sprint, which thrilled fans at Silverstone on Saturday 🍿🎬



And @alo_oficial was one of the stars of the show 👀#BritishGP 🇬🇧 #F1Sprint — Formula 1 (@F1) July 17, 2021

Гонка

После старта воскресной гонки всё внимание болельщиков снова было направлено на противостояние Ферстаппена и Хэмилтона. Но в этот раз оно не продлилось долго. Британец несколько раз пытался атаковать и в девятом повороте задел заднее колесо соперника. Болид Red Bull развернулся, вылетел в гравий и остановился только после того, как врезался в защитный барьер. Для лидера чемпионата мира гонка сразу же закончилась.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Повреждения болида были такими сильными, что пилотам пришлось остановиться и ждать, пока трассу очистят от обломков. К тому времени Хэмилтон, сам поломавший переднее крыло, пропустил вперёд Леклера, но остался перед Боттасом. Пилоты почти полчаса ждали, пока им всё-таки позволят продолжить гонку.

После рестарта Хэмилтон не смог навязать борьбу Леклеру, в то время как Боттас пропустил Норриса на третью строчку. Вскоре стюарды сообщили Mercedes одновременно и плохую, и хорошую новость. Хэмилтон за свой манёвр против Ферстаппена получил десять секунд штрафа. С таким наказанием, когда впереди была ещё почти вся гонка, он по-прежнему мог претендовать на победу.

Ferrari не одерживала побед с Гран-при Сингапура 2019 года, и Леклер старался исправить этот недочёт. Он держался на небольшом расстоянии от Хэмилтона, которому ещё предстояло задержаться на ближайшем пит-стопе. На 15-м круге за монегаска стало тревожно, когда он пожаловался на потерю мощности, но проблема быстро решилась. Вскоре он установил лучший круг в гонке и оторвался от британца на 1,6 секунды.

Первым из лидеров в боксы заехал Норрис. Ему штраф Хэмилтона тоже был очень выгоден, но все мысли о возможном втором месте быстро исчезли, когда механики не смогли быстро заменить колесо. Пилот McLaren вернулся на трассу вслед за Боттасом, а когда Хэмилтон отбыл штраф, то совсем немного проигрывал соотечественнику.

Ещё хуже пит-стоп прошёл у напарника Леклера Карлоса Сайнса. Ему не могли прикрутить колесо больше 12 секунд. Второй ошибки в Ferrari не допустили, и монегаску сменили шины гораздо быстрее. Он остался лидером, имея больше семи секунд преимущества над Боттасом и больше 12 над Хэмилтоном, который быстро подтянулся на третье место.

Леклер с каждым кругом отрывался от Боттаса, но в Mercedes не думали сдаваться. Хэмилтон показывал великолепный темп во второй половине гонки, так что руководство даже приказало финну пропустить более быстрого напарника. Когда Льюис избавился от этого препятствия, то стал стремительно приближаться к Леклеру, отыгрывая порой больше секунды на круге. Монегаск выжимал максимум из своего болида и показывал лучшее для себя время на очередной отсечке, но этого всё равно было мало. За девять кругов до финиша между ними оставалось уже чуть больше шести секунд.

Наконец, на третьем круге от конца Хэмилтон вышел вперёд. Он обошёл Леклера в том же самом девятом повороте, в котором выбил из борьбы Ферстаппена. Только в этот раз пилот Ferrari сам задел поребрик и был вынужден притормозить. Хэмилтон устремился к финишу и одержал первую за шесть этапов победу. За всю карьеру в «Формуле-1» он выиграл уже 99 гонок.

В чемпионате мира британец сократил отставание от Ферстаппена до восьми очков. Хэмилтон мог бы оказаться и ближе, но Перес в последний момент отобрал у него бонусный балл за лучший круг. Мексиканец пожертвовал своей позицией в первой десятке, к которой долго стремился, ради того, чтобы попавший в аварию напарник чувствовал себя хоть немного увереннее во главе общего зачёта.

Для Мазепина Гран-при Великобритании сложился лучше, чем почти все предыдущие гонки. На протяжении всей дистанции он не отставал далеко от Шумахера, а после пит-стопа и вовсе оказался всего в секунде от немца. Российский пилот получил шанс для атаки и воспользовался им, забравшись на итоговое 17-е место, — этому помог также сход Себастьяна Феттеля из Aston Martin.