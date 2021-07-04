«Большой шлем» Ферстаппена, подиум Норриса и поломка Хэмилтона: чем запомнился Гран-при Австрии «Формулы-1»

Макс Ферстаппен на Red Bull одержал победу на Гран-при Австрии и выиграл пятую гонку в сезоне-2021. После выигранной квалификации он лидировал от старта до финиша и показал быстрейший круг, таким образом став обладателем «Большого шлема». Льюис Хэмилтон половину дистанции претендовал на второе место, но из-за небольшой поломки пропустил вперёд своего напарника по Mercedes Валттери Боттаса и представителя McLaren Ландо Норриса. Никита Мазепин из Haas финишировал 19-м.

Первый день

Пилотам и командам «Формулы-1» после Гран-при Штирии не пришлось никуда уезжать из Шпильберга. Спустя неделю трасса «Ред Булл Ринг» вновь принимала этап чемпионата мира, на этот раз под более традиционным названием — Гран-при Австрии.

Чтобы два этапа не были совсем похожими друг на друга, поставщики шин в этот раз предоставили командам более мягкие комплекты, что могло внести некоторые изменения в тактику. Заодно на пятничные заезды пилоты получили задние покрышки новой конструкции, чтобы протестировать их перед возможным внедрением на постоянной основе.

Но новые шины принципиально не повлияли на расклад сил. В первой пятничной тренировке быстрейшие секунды показывал победитель Гран-при Штирии и лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен. За ним в первой тройке оказались пилоты Ferrari, а Льюис Хэмилтон стал лишь седьмым, уступив голландцу более полусекунды. Во второй свободной практике британец наконец-то смог проявить себя на австрийской трассе и возглавил протокол, но солидного преимущества не добыл. Его напарник Валттери Боттас и Ферстаппен уступили всего около 0,2 секунды.

Max Verstappen is untouchable in qualifying at the minute ⏱🚀



Here's how the flying Dutchman clinched his third straight pole 🍿#AustrianGP 🇦🇹 @pirellisportpic.twitter.com/8tVq2bSe0J — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

Второй день

Уже на следующий день пилот Red Bull вернул себе статус главного фаворита уикенда. Хотя Ферстаппен и пропустил половину субботней тренировки, он снова оказался гораздо быстрее гонщиков Mercedes, которые на одном круге проигрывали не менее полсекунды. Лишь однажды Хэмилтон уступил меньше, но результат того круга был аннулирован из-за нарушения границ трассы. Немецкой команде так и не удалось сократить отставание от голландского пилота, и квалификация должна была это окончательно подтвердить.

Розыгрыш поул-позиции Ферстаппен провёл на одном дыхании. В каждой сессии он непременно устанавливал лучшее время. Заодно он превысил собственный результат, показанный в финальном раунде квалификации на прошлой неделе. Голландский гонщик первым в этом сезоне выиграл три квалификации подряд — последним этого добивался Хэмилтон в прошлом сезоне.

Если борьбы за первое место на стартовой решётке по сути не было, то распределение остальных позиций оказалось крайне захватывающим. Уже в первой сессии свои претензии неожиданно обозначил пилот McLaren Ландо Норрис. Он стал вторым после Ферстаппена. Третьим оказался Фернандо Алонсо из Alpine, но этот успех для испанца оказался временным — во втором сегменте испанец не подтвердил свои секунды из-за мешавшего ему на быстром круге Себастьяна Феттеля. Представителя Aston Martin за этот инцидент наказали потерей трёх мест.

Зато у Норриса получалось поддерживать свой высокий темп. В финале он уступил Ферстаппену всего лишь 0,048 секунды и занял второе место. Норрис стал первым пилотом McLaren после Хэмилтона и Дженсона Баттона в 2012 году, который попал на первый ряд стартовой решётки. Третье время показал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Гонщики Mercedes расположились сразу за первой тройкой, которая единственная выехала из 1:04 на круге.

Max Verstappen is untouchable in qualifying at the minute ⏱🚀



Here's how the flying Dutchman clinched his third straight pole 🍿#AustrianGP 🇦🇹 @pirellisportpic.twitter.com/8tVq2bSe0J — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

Гонка

Как и неделей ранее, перед воскресной гонкой синоптики обещали небольшой дождь, однако их прогнозы опять не сбылись. Но и на сухой трассе пилотов поджидали неприятности. Сразу после старта Эстебан Окон из Alpine оказался зажат между двумя болидами, сломал из-за этого подвеску и вылетел на обочину. Из-за этого инцидента на дорогу выехал автомобиль безопасности, что давало преследователям Ферстаппена шанс вновь испытать удачу на старте.

Но голландец и во второй раз сохранил лидерство. Основная борьба уже шла между Норрисом и Пересом, по итогам которой мексиканец выехал с трассы и откатился в конец первой десятки. Боттас в этой суматохе сумел ненадолго опередить Хэмилтона, но тот быстро вернул себе третью позицию. Действующему чемпиону нельзя было терять из виду Норриса, которому грозил штраф за выдавливание Переса, и тем более терять позиции по отношению к Ферстаппену.

Спустя несколько кругов, когда пилот Red Bull уже обеспечил себе комфортный задел в восемь секунд, стюарды рассмотрели инцидент и наказали Норриса пятисекундным штрафом. В этот самый момент он сам пропустил вперёд Хэмилтона, а после пит-стопа вернулся её и позади Боттаса. Ферстаппен за счёт быстрой смены шин увеличил отрыв уже до 12,7 секунды.

В середине гонки Хэмилтон неожиданно получил сообщения от команды о повреждении машины. Поломка не мешала продолжать гонку, но пилот Mercedes стал не только отставать от Ферстаппена, но и подпустил на расстояние атаки Боттаса, а недалеко от него ехал и Норрис. В немецкой команде долго не разрешали финну обходить напарника, но в итоге он спокойно проехал дальше. Норрису никакая санкция для этого не была нужна, и он сам вернулся в зону подиума. Хэмилтону ничего не оставалось делать, кроме как заезжать на второй пит-стоп и пытаться установить быстрейший круг. Но этот трюк, сработавший на Гран-при Штирии, британцу не удался — Ферстаппен на более старых шинах ехал гораздо быстрее.

Пилот Red Bull одержал пятую победу за сезон и набрал при этом максимальное количество очков. Более того, он завоевал первый в карьере «Большой шлем» — так в «Формуле-1» называют победу с лидерством на каждом круге при выигранной квалификации и установленном быстрейшем круге. Ферстаппен уже на 32 очка обходит Хэмилтона в общем зачёте, гарантировав себе лидерство после следующего Гран-при Великобритании.

The undisputed master of the Red Bull Ring 👌



Win number 14 for @Max33Verstappen!#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/CwRmAOybsm — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Боттас финишировал вторым и показал свой лучший результат в сезоне. Норрис в третий раз поднялся на подиум и сократил до трёх очков отставание от Переса, с которым он борется за третью строчку в общем зачёте. Мексиканец финишировал пятым, но из-за того, что он сам два раза выдавливал Шарля Леклера с трассы, пилот Red Bull получил десять секунд штрафа и пропустил вперёд другого представителя Ferrari Карлоса Сайнса. Россиянин Никита Мазепин привычно финишировал на последнем месте, на два круга отстав от Ферстаппена со своим напарником по Haas Миком Шумахером.