Мазепин заявил, что болид Haas ему совершенно не подходит

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Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Мазепин заявил, что болид Haas ему совершенно не подходит
  • globallookpress.com

«Ощущения от машины не слишком хорошие. Думаю, это низшая точка до сих пор в нынешнем сезоне. Всё очень похоже на положение, в котором мы находились на момент вчерашнего вечера. Я стараюсь подобрать идеальный баланс, но машина мне не подходит. Она слишком нервная, я недоволен настройками, потому что у меня нет уверенности в автомобиле, в каждом повороте ощущения отличаются», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Формулы-1».

Он отметил, что неплохо начинает свои сессии, но затем остальные пилоты прибавляют, а он остаётся на месте, поскольку не может пилотировать свою машину быстрее.

«Второй уик-энд подряд мы двигаемся назад», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Мазепин занял последнее, 20-е место. Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер — 19-й.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Австрии.

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