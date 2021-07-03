Сидоркова финишировала второй на этапе W Series в Австрии

Российская гонщица Ирина Сидоркова заняла девятое место по итогам гонки второго этапа W Series в Австрии.

Россиянка стартовала шестой и, сумев отыграть четыре позиции, финишировала на втором месте, завоевав свой первый подиум в W Series.

Победу в гонке одержала действующая чемпионка британка Джейми Чедвик. Тройку призёров замкнула финка Эмма Кимиляйнен.

Следующий этап W Series также пройдёт в рамках гоночного уикенда «Формулы-1» — в Великобритании на трассе «Сильверстоун».

Гоночная серия W Series была основана в октябре 2018 года. Участие в чемпионате принимают только девушки, которые в начале сезона прошли отбор. Все гонщицы выступают на одинаковых болидах.

Ранее сообщалось, что Сидоркова финишировала девятой в дебютной гонке W Series.