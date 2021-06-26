Сидоркова финишировала девятой в дебютной гонке W Series

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Российская гонщица Ирина Сидоркова заняла девятое место по итогам первой гонки W Series в Австрии.
Сидоркова финишировала девятой в дебютной гонке W Series
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Россиянка стартовала 14-й и, сумев отыграть пять позиций, финишировала девятой.

Победу в гонке одержала британка Элис Пауэлл. Второе место заняла её соотечественница Сара Мур, а третье — швейцарка Фабианна Вольвенд.

Следующий этап W Series также пройдёт в рамках гоночного уикенда «Формулы-1» в Австрии на трассе «Ред Булл Ринг».

Гоночная серия W Series была основана в октябре 2018 года. Участие в чемпионате принимают только девушки, которые в начале сезона прошли отбор. Все гонщицы выступают на одинаковых болидах. 

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии.

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