Сидоркова финишировала девятой в дебютной гонке W Series

Российская гонщица Ирина Сидоркова заняла девятое место по итогам первой гонки W Series в Австрии.

Россиянка стартовала 14-й и, сумев отыграть пять позиций, финишировала девятой.

Победу в гонке одержала британка Элис Пауэлл. Второе место заняла её соотечественница Сара Мур, а третье — швейцарка Фабианна Вольвенд.

Следующий этап W Series также пройдёт в рамках гоночного уикенда «Формулы-1» в Австрии на трассе «Ред Булл Ринг».

Гоночная серия W Series была основана в октябре 2018 года. Участие в чемпионате принимают только девушки, которые в начале сезона прошли отбор. Все гонщицы выступают на одинаковых болидах.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии.