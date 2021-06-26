Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Штирии

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Штирии.

Голландец проехал лучший круг за 1:03,841, опередив двух гонщиков Mercedes Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона. При этом финский пилот будет стартовать в гонке лишь с пятой позиции из-за штрафа, заработанного во время второй практики.

Российский пилот Haas Никита Мазепин показал наихудшее время и будет стартовать с 20-й позиции.

Ранее испанский пилот Alpine Фернандо Алонсо заявил, что хотел бы выступать в «Формуле-1» до 2024 года.