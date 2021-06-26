Алонсо заявил, что хотел бы выступать в «Формуле-1» до 2024 года

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Двукратный чемпион «Формулы-1» испанский пилот Alpine Фернандо Алонсо признался, что хотел бы выступать в королевских гонках ещё три года вместе со своим напарником Эстебаном Оконом.
Алонсо заявил, что хотел бы выступать в «Формуле-1» до 2024 года
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Я буду здесь, в «Формуле-1», в качестве напарника Эстебана Окона», — цитирует AS слова 39-летнего испанца, которому задали вопрос, где он видит себя в 2024 году.

Алонсо дважды выигрывал чемпионат «Формулы-1» с Renault в 2005 и 2006. После завершения сезона-2018 он приостановил карьеру в королевских гонках, но вернулся в 2021 году. Его контракт с Alpine рассчитан на два сезона.

Ранее Мазепин и Алонсо обменялись шлемами перед Гран-при Франции.

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