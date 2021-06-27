Четвёртая победа Ферстаппена в сезоне и манёвр Хэмилтона на финише: чем запомнился Гран-при Штирии «Формулы-1»

Макс Ферстаппен на Red Bull одержал победу на Гран-при Штирии — восьмом этапе «Формулы-1». Нидерландец выиграл четвёртую гонку в сезоне и увеличил отрыв в чемпионате от Льюиса Хэмилтона до 18 очков. Британский пилот стал вторым, заработав лишнее очко за лучший круг прямо перед финишем. Первую тройку замкнул его напарник по Mercedes Валттери Боттас, сумевший удержать за собой Серхио Переса. Россиянин Никита Мазепин занял 18-е место.

Первый день

Австрии второй год подряд пришлось протягивать руку помощи «Формуле-1» и проводить гонки вместо стран, которые не могут это сделать из-за пандемии коронавируса. Таким образом в 2020-м в календаре появился Гран-при Штирии, названный в честь федеральной земли, где располагается автодром «Ред Булл Ринг». В этом сезоне он снова стал полноправным этапом королевских гонок после отмены Гран-при Канады.

Тому, что Австрия вновь принимает у себя два гоночных уикенда, должны были радоваться в Mercedes. Хотя трасса в Шпильберге и принадлежит их главным конкурентам из Red Bull, в прошлом году она принесла немецкой команде две победы и одно второе место. Однако перед отчётной гонкой безвыигрышная серия Mercedes достигла трёх этапов, а отставание Льюиса Хэмилтона от Макса Ферстаппена увеличилось до 12 очков.

Пятничные тренировки наглядно показали, что австрийская трасса наконец-то стала оправдывать статус домашней для Red Bull. Ферстаппен дважды показал лучшее время, при этом между ним и пилотами Mercedes обязательно кто-то вклинивался — и Пьер Гасли на Alpha Tauri, и Эстебан Окон на Alpine, и Даниэль Риккардо на McLaren. Правда, у напарника нидерландца Серхио Переса так быстро покорять трассу не получалось — он проигрывал Ферстаппену не менее двух третей секунды.

Нехватка темпа у Mercedes усугубилась неприятным инцидентом с участием Валттери Боттаса. Его развернуло на пит-лейне после попытки разогнаться, отчего едва не пострадали сотрудники McLaren. Стюарды расценили действия финна как достаточно опасные и наказали потерей трёх мест на стартовой решётке.

The Red Bull Ring is proving to be a tough test! 😯



We've got all of the drama and excitement from the second practice session right here ⬇️#StyrianGP 🇦🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

Второй день

В субботу Хэмилтон смог перехватить лидерство у Ферстаппена. Свой лучший круг в последней сессии свободных заездов он преодолел быстрее на 0,2 секунды, перебив результаты нидерландского пилота за весь уикенд. Кроме британца, гонщик Red Bull никого не пропустил, притом что он проехал меньше дистанции, чем кто-либо другой.

Но в квалификации Хэмилтон неожиданно выключился из борьбы за лидерство. В первом и втором сегментах он показал лишь шестое время, уступая каждый раз не только Ферстаппену, но и Боттасу. В финальном раунде семикратный чемпион мира выехал на трассу первым и в отсутствие трафика смог заметно улучшить результат. Ферстаппен стартовал одновременно с другими пилотами, но он выиграл у главного конкурента 0,4 секунды.

У гонщиков оставалась ещё одна попытка, и Хэмилтон решил использовать её по максимуму, чтобы перехватить поул-позицию, но ошибся на своём последнем круге и остался без улучшения. Он даже уступил 0,032 секунды Боттасу в борьбе за первый ряд стартовой решётки, хотя в итоге и расположился на нём благодаря штрафу напарника. Ферстаппен в третий раз за сезон выиграл квалификацию и принёс своей команде первый поул на домашней трассе.

Гонка

Все предгоночные расклады на воскресенье должны были спутаться из-за погоды. Синоптики уверенно заявляли о высокой вероятности дождя именно в те часы, когда должна была состояться кульминация уикенда. Однако их прогнозы не оправдались — как и во все предыдущие дни, в Шпильберге было сухо, а температура воздуха приближалась к +30 °C.

Без дождя начало гонки едва не получилось будничным. Ферстаппен сохранил лидерство по отношению к Хэмилтону, а пилот McLaren Ландо Норрис, стартовавший третьим, ненадолго пропустил вперёд Серхио Переса, но быстро вернул место на промежуточном подиуме. Боттас так и не предпринял атаки, чтобы подняться с пятой позиции.

Зато ехавший за финном Пьер Гасли оказался в центре внимания. Он ужасно стартовал и стал опускаться вниз, к чему другие пилоты не были готовы. Возникла суматоха, в результате чего француз сошёл с гонки с проколотым колесом, а Шарль Леклер из Ferrari и Николас Латифи из Williams сразу же отправились в боксы. Проблемами конкурентов лучше всех воспользовался Никита Мазепин. На некоторое время он поднялся с последнего места на 15-е.

В группе лидеров Норрис всё-таки оказался лишним. Спустя десять кругов он пропустил и Переса, и Боттаса. Ферстаппен увеличивал отрыв от Хэмилтона и обеспечил себе комфортные пять секунд по отношению к чемпиону мира, но расслабляться нидерландцу было нельзя — все лидеры начинали гонку на самых мягких шинах, и в любую секунду могла понадобиться их смена.

Первым из лидеров в боксы заехал Перес, и команда его подвела — пит-стоп получился слишком долгим. Боттас воспользовался заминкой конкурента и вырвался на третье место. В Red Bull учли свои ошибки, и Ферстаппену шины поменяли максимально быстро. Некоторое время он ещё привыкал к жёстким покрышкам, но в итоге стал их использовать максимально эффективно. Хэмилтон в лучшем для себя моменте сократил проигрыш до четырёх секунд, после чего снова стал отставать.

В другой дуэли пилотов Mercedes и Red Bull Перес сразу обозначил своё преимущество. Он стремительно догонял Боттаса и мог в любой момент атаковать финского гонщика. В австрийской команде решили, что для этого ему понадобится ещё более свежий комплект шин, и снова позвали на пит-стоп. Отставание превысило 21 секунду, но Перес за один круг отыгрывал у Боттаса по полторы, а то и две секунды. До финиша же оставалось чуть больше десяти кругов.

Но в Red Bull не учли трафик, который создавали отстающие на круг пилоты. Как бы быстро ни ехал Перес, его график преследования Боттаса всё же дал сбой. Мексиканцу не хватило всего одного круга, чтобы догнать соперника и попасть на подиум — непосредственно перед финишем их разделили всего лишь полсекунды. Боттас вернулся в первую тройку спустя три гонки.

Не повезло Пересу и с быстрейшим кругом. Долгое время именно он претендовал на бонусное очко. Но когда Хэмилтон уже смирился с победой Ферстаппена, пилот Mercedes получил новый комплект шин и попытался атаковать время Переса. В последний момент британец добился своего, и это позволило ему отстать от Ферстаппена всего на 18 очков после его четвёртой победы за сезон.

Мазепин, удачно начавший первую гонку в Австрии, всё остальное время не был так убедителен. Он растерял все завоёванные позиции и попустил вперёд своего напарника по Haas Мика Шумахера. Сход Джорджа Расселла, у которого сломалась силовая установка, позволил Мазепину финишировать 18-м.