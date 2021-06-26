Мазепин — о квалификации Гран-при Штирии: всё прошло так, как мы и ожидали

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Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в квалификации восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
Мазепин — о квалификации Гран-при Штирии: всё прошло так, как мы и ожидали
  • Reuters

«Погода была довольно тёплой. Температура на трассе выросла после третьей тренировки, но не слишком сильно, так что в этих двух сессиях мы использовали тот же баланс машины, обошлось без сюрпризов. Думаю, всё прошло нормально», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Он отметил, что в свободных практиках он экспериментировал с настройками болида.

«Я пробовал что-то новое, в чём не был уверен, и, если честно, это не сработало, так что мы вернулись к изначальному варианту настроек. После этого всё прошло так, как мы и ожидали», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Мазепин занял последнее, 20-е место. Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер — 19-й.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии.

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