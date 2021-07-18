Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Мазепин — 17-й

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Мазепин — 17-й
  • Reuters

Хэмилтон, стартовавший вторым и отбывший десятисекундный штраф за столкновение с нидерландским гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном на первом круге гонки, сумел одержать победу, выйдя в лидеры за три круга до финиша.

Второе место занял монегасский гонщик Ferrari Шарль Леклер. Тройку призёров замкнул другой гонщик Mercedes — финн Валттери Боттас.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин финишировал последним — на 17-й позиции. Его напарник Мик Шумахер — 18-й.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон был оштрафован за столкновение с Ферстаппеном на старте Гран-при Великобритании.

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