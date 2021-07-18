Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Мазепин — 17-й
- Reuters
Хэмилтон, стартовавший вторым и отбывший десятисекундный штраф за столкновение с нидерландским гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном на первом круге гонки, сумел одержать победу, выйдя в лидеры за три круга до финиша.
Второе место занял монегасский гонщик Ferrari Шарль Леклер. Тройку призёров замкнул другой гонщик Mercedes — финн Валттери Боттас.
Российский гонщик Haas Никита Мазепин финишировал последним — на 17-й позиции. Его напарник Мик Шумахер — 18-й.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон был оштрафован за столкновение с Ферстаппеном на старте Гран-при Великобритании.
A race that will be talked about for a long time #BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/XMpp8gCMGy— Formula 1 (@F1) July 18, 2021