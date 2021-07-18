Хэмилтон оштрафован за столкновение с Ферстаппеном на старте Гран-при Великобритании

Стюарды десятого этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании приняли решение по инциденту на первом круге гонки между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном и гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

Рассмотрев инцидент, произошедший в повороте «Копс» на первом круге, стюарды признали Хэмилтона виновным в аварии и наказали его 10-секундным штрафом, который он обязан будет отбыть на пит-стопе.

Ферстаппен в результате столкновения сошёл с гонки и был направлен в госпиталь для обследования.

Ранее сообщалось, что гонка Гран-при Великобритании остановлена после аварии Ферстаппена.