Хэмилтон оштрафован за столкновение с Ферстаппеном на старте Гран-при Великобритании
- Reuters
Рассмотрев инцидент, произошедший в повороте «Копс» на первом круге, стюарды признали Хэмилтона виновным в аварии и наказали его 10-секундным штрафом, который он обязан будет отбыть на пит-стопе.
Ферстаппен в результате столкновения сошёл с гонки и был направлен в госпиталь для обследования.
Ранее сообщалось, что гонка Гран-при Великобритании остановлена после аварии Ферстаппена.
The view from above of *that* incident#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/O7QhraSNq0— Formula 1 (@F1) July 18, 2021