Хэмилтон оштрафован за столкновение с Ферстаппеном на старте Гран-при Великобритании

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Стюарды десятого этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании приняли решение по инциденту на первом круге гонки между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном и гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном.
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Ферстаппеном на старте Гран-при Великобритании
  • Reuters

Рассмотрев инцидент, произошедший в повороте «Копс» на первом круге, стюарды признали Хэмилтона виновным в аварии и наказали его 10-секундным штрафом, который он обязан будет отбыть на пит-стопе.

Ферстаппен в результате столкновения сошёл с гонки и был направлен в госпиталь для обследования.

Ранее сообщалось, что гонка Гран-при Великобритании остановлена после аварии Ферстаппена.

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