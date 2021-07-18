Гонка Гран-при Великобритании остановлена после аварии Ферстаппена
- Reuters
В концовке первого круга пилот Red Bull Макс Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию.
Руководство гонки приняло решение остановить гонку красными флагами для восстановления повреждённого барьера безопасности.
Ферстаппен был направлен в госпиталь для обследования.
Ранее руководитель Haas высказался о столкновении Мазепина и Шумахера на старте спринт-квалификации Гран-при Великобритании.