Гонка Гран-при Великобритании остановлена после аварии Ферстаппена

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Гонка десятого этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании была остановлена из-за аварии на первом круге.
Гонка Гран-при Великобритании остановлена после аварии Ферстаппена
  • Reuters

В концовке первого круга пилот Red Bull Макс Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию.

Руководство гонки приняло решение остановить гонку красными флагами для восстановления повреждённого барьера безопасности.

Ферстаппен был направлен в госпиталь для обследования.

Ранее руководитель Haas высказался о столкновении Мазепина и Шумахера на старте спринт-квалификации Гран-при Великобритании.

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