Руководитель Haas высказался о столкновении Мазепина и Шумахера на старте спринт-квалификации Гран-при Великобритании

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Руководитель Haas Гюнтер Штайнер прокомментировал инцидент между гонщиками команды россиянином Никитой Мазепиным и немцем Миком Шумахером на старте спринт-квалификации десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

«Мы открыто обсуждали эту ситуацию на брифинге. Мы находимся там, где находимся, и наши гонщики могут соревноваться только друг с другом. Конечно, мы должны избегать подобных ситуаций, но такое всё же может происходить. Но важно, что оба пилота смогли продолжить гонку. Нам не придётся выбрасывать повреждённые детали, которые мы заменим: их можно отремонтировать», — приводит слова Штайнера Motorsport-Magazin.

Инцидент произошёл на первом круге спринт-квалификации. Перед входом в третий поворот россиянин допустил блокировку колёс, в результате чего между болидами произошёл контакт и Мапина развернуло. В итоге оба пилота сумели завершить гонку, Мазепин на 19-м, а Шумахер — на 18-м местах.

Ранее сообщалось, что Джордж Расселл был оштрафован потерей трёх мест на старте Гран-при Великобритании.

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