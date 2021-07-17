Расселл оштрафован потерей трёх мест на старте Гран-при Великобритании

Британский пилот Williams Джордж Расселл был оштрафован потерей трёх позиций на стартовой решётке предстоящей гонки десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», стюарды Гран-при, рассмотрев обстоятельства инцидента на первом круге спринт-квалификации, когда Расселл задел болид Ferrari Карлоса Сайнса, что привело к вылету испанца за пределы трассы, признали вину гонщика Williams, наказав его штрафом с потерей трёх мест на старте воскресной гонки.

Таким образом, Расселл будет стартовать с 12-й позиции вместо девятой.

Отмечается, что Сайнс, российский гонщик Haas Мазепин и пилот Aston Martin Себастьян Феттель получили официальные предупреждения за нарушение указаний директора гонки во время отработки стартовой процедуры после второй тренировки.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл первую в истории «Формулы-1» спринт-квалификацию.