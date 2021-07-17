Ферстаппен выиграл первую в истории «Формулы-1» спринт-квалификацию

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в спринт-квалификации десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

По итогам 17 кругов квалификационной гонки, прошедшей впервые в истории «Формулы-1», по итогам которой был определён порядок старта в предстоящей воскресной гонке, Ферстаппен сумел финишировать первым, отыграв одну позицию уже на первом круге.

Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул его напарник, финн Валттери Боттас.

Призёры спринт-квалификации также получили 3, 2 и 1 очко соответственно в зачёт пилотов.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял 19-е место, допустив разворот на первом круге. Его напарник Мик Шумахер — 18-й.

CLASSIFICATION: F1 SPRINT



Confirmation of the win for @Max33Verstappen, who takes an extra three championship points and claims pole position for Sunday's race #BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/ll7JWDX5jj — Formula 1 (@F1) July 17, 2021

Ранее в Haas подтвердили, что Мазепин останется в команде на сезон «Формулы-1» 2022 года.