Ферстаппен выиграл первую в истории «Формулы-1» спринт-квалификацию

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в спринт-квалификации десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Ферстаппен выиграл первую в истории «Формулы-1» спринт-квалификацию
  • Reuters

По итогам 17 кругов квалификационной гонки, прошедшей впервые в истории «Формулы-1», по итогам которой был определён порядок старта в предстоящей воскресной гонке, Ферстаппен сумел финишировать первым, отыграв одну позицию уже на первом круге.

Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул его напарник, финн Валттери Боттас.

Призёры спринт-квалификации также получили 3, 2 и 1 очко соответственно в зачёт пилотов.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял 19-е место, допустив разворот на первом круге. Его напарник Мик Шумахер — 18-й.

Ранее в Haas подтвердили, что Мазепин останется в команде на сезон «Формулы-1» 2022 года.

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