В Haas подтвердили, что Мазепин останется в команде на сезон «Формулы-1» 2022 года

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что российский гонщик Никита Мазепин останется в команде на сезон-2022.

«Всё подписано», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Для 22-летнего Мазепина нынешний сезон-2021 является дебютным в «Формуле-1», а его лучшим результатом на данный момент является 14-е место на Гран-при Азербайджана.

Прежде Мазепин провёл два сезона в «Формуле-2», за которые одержал две победы и ещё четыре раза поднимался на подиум, финишировав в топ-3.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» представила болид образца 2022 года.