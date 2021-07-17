В Haas подтвердили, что Мазепин останется в команде на сезон «Формулы-1» 2022 года
- Reuters
«Всё подписано», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.
Для 22-летнего Мазепина нынешний сезон-2021 является дебютным в «Формуле-1», а его лучшим результатом на данный момент является 14-е место на Гран-при Азербайджана.
Прежде Мазепин провёл два сезона в «Формуле-2», за которые одержал две победы и ещё четыре раза поднимался на подиум, финишировав в топ-3.
Ранее сообщалось, что «Формула-1» представила болид образца 2022 года.