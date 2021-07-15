«Формула-1» представила болид образца 2022 года
- @F1
Новая машина была представлена накануне гоночного уикенда в Сильверстоуне в прямом эфире на официальном YouTube-канале чемпионата.
Первоначально новые правила должны были вступить в силу уже в 2021 году, но их введение было перенесено на год из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.
Каждая команда найдёт своё решение в рамках правил-2022, но в области аэродинамики регламент весьма ограничен, потому очертания машин будут весьма близки к тем, которые есть у болида, созданного техническим отделом «Формулы-1».
Гонщики также получили возможность вживую увидеть, как будет выглядеть техника, на которой большинству из них предстоит выступать в следующем сезоне. Все пилоты смогли ознакомиться с новинкой непосредственно на стартовой прямой автодрома «Сильверстоун».
Ранее сообщалось, что Гран-при Австралии отменён из-за коронавируса.
Here's a few more looks at 2022's new machinery 👀— Formula 1 (@F1) July 15, 2021
F1's regulations are set for a shake up at the start of 2022, with this new car aiming to make the racing closer than ever before #F1#F12022pic.twitter.com/0FSMPSvzPN