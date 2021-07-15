«Формула-1» представила болид образца 2022 года

«Формула-1» провела презентацию нового болида, созданного по регламенту предстоящего сезона 2022 года.

Новая машина была представлена накануне гоночного уикенда в Сильверстоуне в прямом эфире на официальном YouTube-канале чемпионата.

Первоначально новые правила должны были вступить в силу уже в 2021 году, но их введение было перенесено на год из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Каждая команда найдёт своё решение в рамках правил-2022, но в области аэродинамики регламент весьма ограничен, потому очертания машин будут весьма близки к тем, которые есть у болида, созданного техническим отделом «Формулы-1».

Гонщики также получили возможность вживую увидеть, как будет выглядеть техника, на которой большинству из них предстоит выступать в следующем сезоне. Все пилоты смогли ознакомиться с новинкой непосредственно на стартовой прямой автодрома «Сильверстоун».

Ранее сообщалось, что Гран-при Австралии отменён из-за коронавируса.