Браун высказался о первой в истории «Формулы-1» спринт-квалификации

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун высказал мнение о первой в истории чемпионата спринт-квалификации, прошедшей в рамках десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

«Я считаю, сегодня мы все увидели, что гонщик — это гонщик, он никогда не расслабляется. Борьбы было много, первый круг получился очень напряжённым, просто великолепным, а затем мы наблюдали за маленькими дуэлями. Так что мы очень довольны. Давайте подождём, пока пыль уляжется, а потом обсудим с FIA и командами, хотим ли мы что-либо изменить. В этом году мы не собираемся фундаментально модифицировать формат, а уже после трёх этапов со спринт-квалификациями можно собраться и решить, как действовать дальше», — приводит слова Брауна Autosport.

Он отметил, что руководство чемпионата уже получает огромное количество обратной связи от фанатов.

«Видим позитивные отклики в соцсетях: им понравился спринт. Но, возможно, какие-то вещи они не понимают или не принимают — мы это учтём. Давайте понаблюдаем, как сложится весь уикенд, посмотрим гонку. В итоге мы можем проанализировать, поговорить с болельщиками, изучить данные и детали, а потом понять, нужно ли что-то подрегулировать», — добавил Браун.

В формат гоночного уикенда на этапах со спринт-квалификациями вносятся существенные изменения: в пятницу проходит только одна 60-минутная сессия свободных заездов, после которой проводится квалификация в классическом формате, по итогам которой определяется порядок старта пилотов в субботней спринтерской гонке на 100 км, утром перед которой проводится ещё одна 60-минутная сессия свободных заездов. В воскресенье основная гонка проходит в классическом формате, а порядок старта определяется позициями пилотов на финише спринта.

Ранее сообщалось, что руководитель Haas высказался о столкновении Мазепина и Шумахера на старте спринт-квалификации Гран-при Великобритании.