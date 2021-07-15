Оскорбление легенд клуба, попытка шантажа и иск в суд: что известно о скандале вокруг президента «Реала» Переса

В Испании продолжает развиваться скандал вокруг президента «Реала» Флорентино Переса. Местное издание El Confidencial опубликовало несколько аудиозаписей личных разговоров функционера, в которых тот грубо оскорблял экс-игроков клуба — Криштиану Роналду, Рауля Гонсалеса, Икера Касильяса. При этом сам чиновник связал появление материалов в сети с его попыткой создания Суперлиги и заявил о намерении обратиться в суд.

На днях издание El Confidencial опубликовало записи разговоров главы королевского клуба, в ходе которых президент «Реала» Флорентино Перес в жёсткой форме отзывался о бывших игроках и тренерах команды, включая двух лучших бомбардиров в её истории — Криштиану Роналду и Рауля. При этом в четверг появились комментарии функционера относительно Висенте Дель Боске, который не только отдал коллективу 19 лет, но и помог ему выиграть семь трофеев.

«Он не знает, как быть тренером, и ничего не знает о тактике. Он болван. Никто не предлагает Висенте Дель Боске работу, потому что все знают, что он не тренер. Учебные материалы Дель Боске — это величайшая ложь, с которой я сталкивался в жизни», — заявил Перес.

Говоря о наставнике, президент «Реала» вспомнил о работе Дель Боске в турецком «Бешикташе», который тот возглавлял с июня 2004-го по январь 2005 года. Под его руководством стамбульская команда одержала 11 побед в 24 матчах и потерпела шесть поражений, что стало основанием для отставки специалиста.

«Спросите у главы «Бешикташа» Йылдырыма Демирорена, что он думает. Дель Боске — не тренер, а вот Хосе-Антонио Камачо — напротив», — сказал Перес.

Также функционер упрекнул тренера в том, что тот не мог выстроить общение со звёздными игроками в бытность его пребывания в «Реале», а также посмеялся над желанием Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) назначить Дель Боске на пост главного тренера сборной страны. Стоит напомнить, что под его руководством «красная фурия» впоследствии выиграла чемпионат мира и континента.

«Появился Луиш Фигу и сошёлся с Раулем, и они стали вместе с Фернандо Йерро управлять командой. Бедный Висенте, ему там не было места. Говорят, он возглавит национальную сборную, именно это им нужно. Дель Боске, понимаете?» — заключил Перес.

Дель Боске стал далеко не первой легендой «Реала», подвергшейся жёсткой критике, а местами и оскорблениям со стороны Переса. Скандал вокруг президента начался с публикации его слов о двух символах мадридцев — Рауле Гонсалесе и Икере Касильясе. Первый провёл в системе клуба 18 лет, после чего вернулся в статусе тренера молодёжки, а второй и вовсе защищал его цвета на протяжении четверти века.

«Касильяс — не образцовый вратарь для «Реала», что я могу сказать? Он им не является и никогда им не был. Он был нашим большим промахом. Проблема в том, что люди так его обожают, любят, говорят с ним, защищают его. Он — один из величайших обманщиков, а Рауль — второй… Футболисты очень эгоистичны, на них ни в чём нельзя положиться. Если на них рассчитываешь, то совершаешь ошибку, и они подведут тебя, это нелепо. У меня, мягко говоря, не лучшее мнение об игроках», — признался Перес.

Однако на этом президент мадридцев не остановился и впоследствии вновь оскорбил легендарного голкипера. Перес намекнул на то, что Касильяс недостаточно работает на тренировках и не посвящает всего себя футболу, уделяя больше времени своей девушке. На тот момент Икер встречался с журналисткой Сарой Карбонеро.

«Другой вратарь явно был лучше Касильяса. По Икеру ещё видно, когда у него проблемы с девушкой, он тогда мысленно отсутствует. Он как ребёнок… как собачонка или кукла, в нём есть что-то детское. Об этом никто не знает, но мы с ним хорошо общаемся. Люди думают, он мне не нравится, но дело в том, что я верю, если бы он больше выкладывался, то стал бы номером один, потому что, несмотря на относительно невысокий рост, у него есть некоторые выдающиеся качества. Но посмотрите на нашу игру с «Барселоной», когда на кону стояла Ла Лига, в которой мы выиграли со счётом 4:2… в ту пятницу он поздно пришёл на тренировку… он поссорился со своей девушкой, просто смешно», — рассказал Перес.

Также в прессе были опубликованы записи от 2012 года, в которых Перес нелестно отзывался о целом ряде португальцев, на тот момент выступавших и работавших в коллективе. В частности, речь идёт о футболистах Криштиану Роналду и Фабиу Коэнтрау, главном тренере Жозе Моуринью и их агенте Жорже Мендеше.

«Роналду сумасшедший. Этот парень идиот, он больной. Может показаться, что он нормальный, но это не так. Если бы он был нормальным, то не делал бы тех вещей, которые делает. Последняя его глупость, которую увидел весь мир… думаешь, зачем делать что-то настолько глупое?» — разразился Перес.

Из самой аудиозаписи непонятно, о каком именно поступке форварда говорит функционер. При этом El Confidencial уточняет, что речь идёт о флеш-интервью Роналду после матча с «Гранадой» в испанской Примере. Португалец признался, что несчастлив в «Реале» и именно поэтому не отмечает голы в ворота соперников. При этом он подчеркнул, что работники клуба знают, в чём дело.

Также Перес упрекнул Мендеша в полном отсутствии контроля над своими клиентами, отметив, что Роналду и Моуринью не прислушиваются к советам агента.

«Жорже не контролирует Роналду, и с Моуринью у него аналогичная ситуация. Даже во время интервью оба его не слушают. У этих двоих ужасное эго, они избалованные, не видят реальности, потому что могли бы зарабатывать намного больше, если бы всё было по-другому. Эти двое ненормальные, потому что мы говорим о больших деньгах в том, что касается имиджевых прав. И учитывая выражение их лиц, эти взгляды исподлобья, то, что никто их не любит… с иным пиаром всё бы было иначе», — добавил президент.

Что касается Коэнтрау, то он также заслужил порцию грубых слов от Переса. В частности, тот назвал его безумцем и припомнил, каким образом он получил права на вождение транспортного средства. Как сообщало издание O Jogo, в 2011 году футболист заплатил €4 тыс., чтобы сдать теорию.

«Коэнтрау — псих, это одно из последствий пребывания в «Реале». Это ещё один бестолковый парень, и клуб съедает таких живьём. Сейчас ему страшно, а Моуринью — идиот. Не то чтобы Фабиу не хочет играть… Ну он немного глуповат, водит без прав. Теперь он ощущает на себе давление, потому что он больной, но никого это не беспокоит», — заключил Перес.

На данный момент президент «Реала» уже дал официальный комментарий по вопросу публикаций El Confidencial. По его словам, журналист Хосе Антонио Абельян тайно записал их личные беседы, после чего безуспешно пытался продать их на протяжении долгих лет. Перес выразил удивление, что кто-то решил приобрести их спустя столько времени, и связал это с недавними событиями вокруг Суперлиги.

Как сообщила Marca, подобного мнения придерживаются и в самом королевском клубе. Его представители считают, что публикация данных записей — не что иное, как попытка разрушить имидж президента «Реала», а за всем этим стоят противники создания нового европейского клубного турнира.

В свою очередь, издание Onda Cero отмечает, что в «Реале» были осведомлены о существования записей. В 2011 году Абельян лично встречался с Пересом и говорил о готовности уничтожить аудиофайлы, если ему выплатят €10 млн, однако функционер отказался. На протяжении десяти лет журналист предлагал опубликовать разговоры многим испанским изданиям, но те отказывались по разного рода причинам.

В своём официальном заявлении Перес сообщил, что планирует подать в суд. И, как стало известно журналисту Мельчору Руису, функционер уже передал необходимые документы одной из юридических фирм. Отмечается, что он планирует обратиться к статье о защите чести, частной жизни и репутации, а ответчиками могут выступить как сам Абельян, так и El Confidencial.