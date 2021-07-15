Источник: журналист шантажировал «Реал» аудиозаписями Переса и требовал €10 млн

Стали известны новые подробности скандала с участием президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

Как сообщает Onda Cero, в 2011 году журналист Хосе Антонио Абельян встретился с вице-президентом «Реала» и рассказал о том, что имеет аудиозаписи телефонных разговоров Переса.

Журналист выразил готовность избавиться от аудиозаписей за €10 млн.

Представитель мадридского клуба отказался от предложения Абельяна, который в дальнейшем предлагал записи многим изданиям.

Как итог, издание El Confidencial опубликовало цитаты телефонных разговоров Переса, на одной из них он назвал бывших игроков «Реала» Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса «величайшими аферистами в истории клуба», а бывшего нападающего Криштиану Роналду и бывшего главного тренера Жозе Моуринью — «ненормальными людьми».

Ранее сообщалось, что Перес намерен судиться со СМИ за публикацию его телефонных разговоров.