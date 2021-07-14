Президент «Реала» намерен судиться со СМИ за публикацию его телефонных разговоров

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен обратиться в суд из-за публикации аудиозаписей его телефонных разговоров с критикой экс-игроков и тренеров клуба.
Президент «Реала» намерен судиться со СМИ за публикацию его телефонных разговоров
  • Reuters

Как сообщает Marca, Перес собирается подать иск о защите чести и достоинства к журналисту издания El Confidencial Хосе Антонио Абеллану, который опубликовал записи.

В обнародованных записях разговоров функционера он нелицеприятно высказывался о Криштиану Роналду, Рауле и Икере Касильясе и экс-наставниках команды Висенте дель Боске и Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Перес прокомментировал разговор, в котором он назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами».

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