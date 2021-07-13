Перес прокомментировал разговор, в котором он назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами»

Короткая ссылка
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал свои слова о бывших игроках команды вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля Гонсалеса в аудиозаписи телефонного разговора 2006 года, опубликованного El Confidencial.

«Воспроизводимые слова произносятся в разговорах, тайно записанных Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытается их продать. Для меня удивительно, что их кто-то приобрёл спустя столько лет», — цитирует Переса пресс-служба «Реала».

По словам президента, это отдельные слова разговоров, вырванные из широкого контекста, в котором они произносились.

«Пусть эти слова воспроизводятся сейчас, по прошествии лет, понимаю, что вы недовольны моим участием в создании Суперлиги. Я передал дело в руки моих адвокатов, которые изучают возможные действия», — сказал он.

Напомним, что Касильяс провёл 725 матчей за «Реал» с 1999 по 2015 год, а Рауль — 550 встреч с 1994 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что Перес назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» в истории «Реала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить