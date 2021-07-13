Перес прокомментировал разговор, в котором он назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал свои слова о бывших игроках команды вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля Гонсалеса в аудиозаписи телефонного разговора 2006 года, опубликованного El Confidencial.

«Воспроизводимые слова произносятся в разговорах, тайно записанных Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытается их продать. Для меня удивительно, что их кто-то приобрёл спустя столько лет», — цитирует Переса пресс-служба «Реала».

По словам президента, это отдельные слова разговоров, вырванные из широкого контекста, в котором они произносились.

«Пусть эти слова воспроизводятся сейчас, по прошествии лет, понимаю, что вы недовольны моим участием в создании Суперлиги. Я передал дело в руки моих адвокатов, которые изучают возможные действия», — сказал он.

Напомним, что Касильяс провёл 725 матчей за «Реал» с 1999 по 2015 год, а Рауль — 550 встреч с 1994 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что Перес назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» в истории «Реала».