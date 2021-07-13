Источник: Перес назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» в истории «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал бывших игроков команды — вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля Гонсалеса.

«Касильяс не голкипер для «Реала», что вы хотите, чтобы я вам сказал? Нет. Икер никогда таковым не был. Это была большая неудача для клуба. Просто есть те, кто его любит и защищает. Что ж, это одна из величайших афер, а вторая — Гонсалес. Два величайших афериста в истории «Реала»: первый — Рауль, а второй — Икер», — сказал Перес в аудиозаписи телефонного разговора 2006 года, опубликованной El Confidencial.

Напомним, что Касильяс провёл 725 матчей за «Реал» с 1999 по 2015 год, а Рауль — 550 встреч с 1994 по 2010 год.

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