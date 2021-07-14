Источник: Перес назвал Моуринью и Роналду ненормальными людьми

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал бывшего тренера команды Жозе Моуринью, а также нападающего Криштиану Роналду.
Источник: Перес назвал Моуринью и Роналду ненормальными людьми
  • Reuters

«Моуринью и Роналду — парни с ужасным эго, они оба испорчены. И Жозе, и Криштиану не видят реальность. Они могли бы заработать ещё больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим о больших деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, вызывающая манера, которая не нравится никому. Это антиреклама!» — сказал Перес в аудиозаписи телефонного разговора 2012 года, опубликованной El Confidencial.

Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год. Роналду играл за мадридскую команду с 2009 года по 2018-й.

Ранее сообщалось, что Перес назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» в истории «Реала».

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