Источник: Перес назвал Моуринью и Роналду ненормальными людьми

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал бывшего тренера команды Жозе Моуринью, а также нападающего Криштиану Роналду.

«Моуринью и Роналду — парни с ужасным эго, они оба испорчены. И Жозе, и Криштиану не видят реальность. Они могли бы заработать ещё больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим о больших деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, вызывающая манера, которая не нравится никому. Это антиреклама!» — сказал Перес в аудиозаписи телефонного разговора 2012 года, опубликованной El Confidencial.

Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год. Роналду играл за мадридскую команду с 2009 года по 2018-й.

Ранее сообщалось, что Перес назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» в истории «Реала».