Перес — о Суперлиге: если нет денег, футбол умирает

Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес рассказал о причинах создания европейской Суперлиги и её принципах.

«Суперлига — не закрытый проект, а открытый. Мы лишь хотим, чтобы эта лига продавалась. Например, «Севилья» и «Вильярреал» получили бы своё место. Футбольная аудитория становится меньше, и мы должны были начать проект с клубами, у которых больше всего поклонников. Матч «Ромы» не так привлекателен, как игра «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Переса Marca.

Он отметил, что уменьшение стоимости прав на трансляции является серьёзной проблемой.

«Сейчас пытаются удовлетворить всех, поэтому игра становится менее привлекательной. В Суперлиге состоят клубы с наибольшим числом болельщиков. Если нет денег, футбол умирает. УЕФА следует озаботиться созданием более интересных турниров. Футбол умирает, он не привлекает молодёжь, аудитория уходит. Если ничего не предпринять, ситуация будет очень плохой», — добавил президент «Реала».

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

«Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус» не заявляли о своём выходе из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что УЕФА объявил о приостановлении производства по делу против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».