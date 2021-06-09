УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
- Reuters
«Апелляционный орган УЕФА принял решение приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.
19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую должны были войти 12 клубов Европы. Впоследствии из-за возможных санкций УЕФА о своём выходе из турнира объявили все участники Суперлиги, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».
25 мая в отношении них было заведено дело из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА.
Ранее сообщалось, что шесть клубов АПЛ, вступивших в Суперлигу, заплатят по £3,5 млн штрафа.