СМИ: Шесть клубов АПЛ, вступившие в Суперлигу, заплатят по £3,5 млн штрафа

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Стало известно, какое наказание понесут клубы Английской премьер-лиги (АПЛ), принявшие участие в создании европейской футбольной Суперлиги.
СМИ: Шесть клубов АПЛ, вступившие в Суперлигу, заплатят по £3,5 млн штрафа
  • Reuters

По информации Sky Sports, «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» заплатят примерно по £3,5 млн штрафа.

Сообщается, что для клубов АПЛ будут введены специальные наказания в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в лиге, а также оштрафовать на £20 млн.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 клубов Европы.

Впоследствии из-за возможных санкций УЕФА участники Суперлиги объявили о своём выходе из турнира.

Ранее президент УЕФА прокомментировал ситуацию с Суперлигой.

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