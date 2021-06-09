СМИ: Шесть клубов АПЛ, вступившие в Суперлигу, заплатят по £3,5 млн штрафа
- Reuters
По информации Sky Sports, «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» заплатят примерно по £3,5 млн штрафа.
Сообщается, что для клубов АПЛ будут введены специальные наказания в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в лиге, а также оштрафовать на £20 млн.
19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 клубов Европы.
Впоследствии из-за возможных санкций УЕФА участники Суперлиги объявили о своём выходе из турнира.
Ранее президент УЕФА прокомментировал ситуацию с Суперлигой.