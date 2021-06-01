Президент УЕФА прокомментировал ситуацию с Суперлигой

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о ситуации с туринским «Ювентусом», мадридским «Реалом» и «Барселоной», которые не вышли из проекта Суперлиги.

«Даже самые необразованные люди в мире понимают, что Суперлига закончилась. «Барселона», «Реал» и «Ювентус» выпустили пресс-релиз, в котором было сказано, что проект ещё жив, а спустя два дня отправили запрос на участие в Лиге чемпионов», цитирует президента УЕФА The Telegraph.

По словам Чеферина, «Барселона», «Реал» и «Ювентус» угрожают УЕФА и присылают письма о том, что собираются подать на союз в суд.

«У «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» явно слишком много денег. Думаю, им следует начать инвестировать в женский и юношеский футбол», — сказал он.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 клубов Европы.

Впоследствии из-за возможных санкций УЕФА участники Суперлиги объявили о своём выходе из турнира.

Ранее Лапорта высказался о возможном исключении «Барселоны» из Лиги чемпионов.