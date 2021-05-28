Лапорта высказался о возможном исключении «Барселоны» из Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о создании Суперлиги.

«Футболу нужны нововведения. Наш интерес в том, чтобы в футболе сохранилась стабильность. Сейчас все столкнулись с серьёзными проблемами. Мы видели некоторую реакцию, которая позволяет нам думать, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) готовы вести диалог в иной форме», — цитирует Лапорту Sport.es.

Также президент «Барселоны» высказался о возможной дисквалификации клуба из Лиги чемпионов УЕФА.

«Я не совсем понимаю, как они могут это сделать. Есть Спортивный арбитражный суд (CAS), другие суды. Если против нас применят санкции или дисквалифицируют, мы будем защищать наши права», — сказал он.

Лапорта отметил, что, пока все клубы несут убытки, футбольные агенты богатеют.

«Это не исправить, если просто сделать больше матчей и турниров. Непонятно, зачем это делать, если призовые фонды останутся прежними», — сказал он.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 клубов Европы.

Впоследствии из-за возможных санкций УЕФА участники Суперлиги объявили о своём выходе из турнира.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с заявлением по расследованию УЕФА.