«Бойцы должны представлять свои страны»: Габдуллин о выступлении россиян под нейтральным флагом и о ЧР по ММА в Кемерове
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— В Кемерове стартовал чемпионат России по ММА 2021 года. Какие впечатления?
— Эмоции исключительно положительные. Особенно учитывая тот факт, что в этот момент вся Сибирь празднует 300-летие Кузбасса. Для нас большая честь принимать таких почётных гостей, как глава IMMAF Керета Брауна. Союз ММА России гордится таким партнёрством и дружбой с Международной федерацией ММА. По итогам хотелось бы признать нынешний чемпионат России по смешанным единоборствам лучшим, самым зрелищным и посещаемым в истории.
— Как вы отметили, в 2021-м проведение чемпионата России приурочено к празднованию 300-летия Кузбасса. В следующем году Союз ММА планирует продолжить данную традицию и устроить турнир в регионе, отмечающем какое-либо важное событие в своей истории?
— Обычно первенства России по смешанным единоборствам проходят в мае-июне, вследствие чего они проводятся в честь главного праздника в нашей стране — Дня Победы. Таким образом, у нас всегда есть повод. Но если будут подобные совпадения, как в случае с 300-летним юбилеем Кузбасса, то мы обратим на это внимание. Мы готовы делать всё возможное ради популяризации ММА в регионах.
— Учитывая вышесказанное, не планирует ли Союз ММА России провести национальные соревнования в мае на Красной площади?
— Мы рассматриваем подобный вариант, но на данный момент делаем акцент на регионах. Если у нас есть заявка от Москвы и Санкт-Петербурга, но в то же время на организацию мероприятия претендуют те же Владивосток, Сахалин, Казань и другие — предпочтение будет отдано им.
— До настоящего момента победитель чемпионата России получал право выступить на первенстве планеты, в то время как серебряный призёр отправлялся на континентальные соревнования. Изменений не планируется?
— Нет, чемпион по-прежнему будет получать путёвку на чемпионат мира, а серебряный медалист — на первенство Европы. В то же время обладатель бронзовой медали поедет на Кубок мира в Чехию. Мы готовы ко всем международным стартам, сборная России предстанет на всех вышеназванных соревнованиях в полном составе.
— В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), на протяжении двух лет отечественные спортсмены не смогут выступать под своим флагом на крупных международных соревнованиях. Подобная практика продолжится и на грядущем первенстве планеты по ММА?
— Российские бойцы выступали под своим флагом на чемпионатах мира в 2018-м и 2019-м годах. В 2021 году ситуация не изменится. В этом плане у Союза ММА России нет абсолютно никаких проблем. ММА не ограничены этими глупыми и необдуманными решениями. Атлеты должны представлять свои страны, в их честь должен звучать гимн их страны. Смешивать спорт и политику нельзя. Смешанные единоборства абсолютно обособлены от любых политических игр. Мы всегда находим компромисс, общий язык для переговоров. Мистер Керет Браун и вся его команда в IMMAF делают всё возможное, чтобы наш вид спорта развивался в данной конкретной плоскости.
— Возвращаясь к соревнованиям, есть ли у вас фавориты среди участников нынешнего первенства России?
— Горячо болею за Саламата Исбулаева. В 2019 году он завоевал золото на чемпионате Европы, был признан одним из самых зрелищных бойцов. Надеюсь, он завоюет золото в Кемерове и отправится на чемпионат мира.
— На чемпионате мира 2021 года у мужчин впервые представлена весовая категория свыше 120 килограммов…
— Для смешанных единоборств это очень хорошо. Чем больше дивизионов, тем больше возможностей у спортсменов проявить себя. Отмечу, что у нас также появилась весовая категория до 52,2 килограмма. Со своей стороны, мы сделали всё возможное, чтобы бойцы могли реализовать свой потенциал. Министерство спорта страны поддержало нас в этом.
— В последние годы ряд бойцов сходились во мнении, что весовых категорий недостаточно, особенно свыше 93 килограммов. В том же боксе совсем недавно появился 18-й дивизион. Планирует ли Союз ММА России двигаться в данном направлении?
— Наша организация является частью IMMAF. Если Международная федерация решит произвести соответствующие изменения, то мы их обязательно поддержим.
— На ваш взгляд, что лучше — оставить нынешнюю систему или идти по стопам бокса?
— IMMAF доработала и унифицировала все правила, регламенты — тренерские, спортивные, физические. Я считаю нынешнюю систему идеальной. Необязательно увеличивать число категорий. Для нас во главе стоит качество поединков. Вы сами видите, насколько яркие схватки проходят в клетке. Сегодня можно смело говорить, что ММА — один из лучших видов единоборств. Благодарность за это Керету Брауну.
— Некоторые бойцы, в частности действующий чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрёв, выражали недовольство тем фактом, что профессионалам запрещено выступать на чемпионатах России по ММА. Не планирует ли Союз ММА пересмотреть данное решение?
— Это исключено. Такие спортсмены могут принять участие в мастерских, всероссийских чемпионатах. Но национальные соревнования проходят в соответствии с регламентом IMMAF, который согласован с Международным олимпийским комитетом (МОК). Тем не менее тому же Бикрёву стоит сто раз подумать, прежде чем приезжать на подобные турниры. Отбор жесточайший.
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