«Бойцы должны представлять свои страны»: Габдуллин о выступлении россиян под нейтральным флагом и о ЧР по ММА в Кемерове

На чемпионатах мира последних лет российские бойцы выступали под своим флагом, и в 2021 году ситуация не изменится. Об этом заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Функционер также ответил на вопрос, рассматривает ли организация возможность проведения чемпионата России на Красной площади, поделился мнением об увеличении числа весовых категорий в смешанных единоборствах и рассказал, смогут ли профессионалы выступать на национальных первенствах в будущем.

— В Кемерове стартовал чемпионат России по ММА 2021 года. Какие впечатления?

— Эмоции исключительно положительные. Особенно учитывая тот факт, что в этот момент вся Сибирь празднует 300-летие Кузбасса. Для нас большая честь принимать таких почётных гостей, как глава IMMAF Керета Брауна. Союз ММА России гордится таким партнёрством и дружбой с Международной федерацией ММА. По итогам хотелось бы признать нынешний чемпионат России по смешанным единоборствам лучшим, самым зрелищным и посещаемым в истории.

— Как вы отметили, в 2021-м проведение чемпионата России приурочено к празднованию 300-летия Кузбасса. В следующем году Союз ММА планирует продолжить данную традицию и устроить турнир в регионе, отмечающем какое-либо важное событие в своей истории?

— Обычно первенства России по смешанным единоборствам проходят в мае-июне, вследствие чего они проводятся в честь главного праздника в нашей стране — Дня Победы. Таким образом, у нас всегда есть повод. Но если будут подобные совпадения, как в случае с 300-летним юбилеем Кузбасса, то мы обратим на это внимание. Мы готовы делать всё возможное ради популяризации ММА в регионах.

— Учитывая вышесказанное, не планирует ли Союз ММА России провести национальные соревнования в мае на Красной площади?

— Мы рассматриваем подобный вариант, но на данный момент делаем акцент на регионах. Если у нас есть заявка от Москвы и Санкт-Петербурга, но в то же время на организацию мероприятия претендуют те же Владивосток, Сахалин, Казань и другие — предпочтение будет отдано им.

— До настоящего момента победитель чемпионата России получал право выступить на первенстве планеты, в то время как серебряный призёр отправлялся на континентальные соревнования. Изменений не планируется?

— Нет, чемпион по-прежнему будет получать путёвку на чемпионат мира, а серебряный медалист — на первенство Европы. В то же время обладатель бронзовой медали поедет на Кубок мира в Чехию. Мы готовы ко всем международным стартам, сборная России предстанет на всех вышеназванных соревнованиях в полном составе.

— В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), на протяжении двух лет отечественные спортсмены не смогут выступать под своим флагом на крупных международных соревнованиях. Подобная практика продолжится и на грядущем первенстве планеты по ММА?

— Российские бойцы выступали под своим флагом на чемпионатах мира в 2018-м и 2019-м годах. В 2021 году ситуация не изменится. В этом плане у Союза ММА России нет абсолютно никаких проблем. ММА не ограничены этими глупыми и необдуманными решениями. Атлеты должны представлять свои страны, в их честь должен звучать гимн их страны. Смешивать спорт и политику нельзя. Смешанные единоборства абсолютно обособлены от любых политических игр. Мы всегда находим компромисс, общий язык для переговоров. Мистер Керет Браун и вся его команда в IMMAF делают всё возможное, чтобы наш вид спорта развивался в данной конкретной плоскости.

— Возвращаясь к соревнованиям, есть ли у вас фавориты среди участников нынешнего первенства России?

— Горячо болею за Саламата Исбулаева. В 2019 году он завоевал золото на чемпионате Европы, был признан одним из самых зрелищных бойцов. Надеюсь, он завоюет золото в Кемерове и отправится на чемпионат мира.

— На чемпионате мира 2021 года у мужчин впервые представлена весовая категория свыше 120 килограммов…

— Для смешанных единоборств это очень хорошо. Чем больше дивизионов, тем больше возможностей у спортсменов проявить себя. Отмечу, что у нас также появилась весовая категория до 52,2 килограмма. Со своей стороны, мы сделали всё возможное, чтобы бойцы могли реализовать свой потенциал. Министерство спорта страны поддержало нас в этом.

— В последние годы ряд бойцов сходились во мнении, что весовых категорий недостаточно, особенно свыше 93 килограммов. В том же боксе совсем недавно появился 18-й дивизион. Планирует ли Союз ММА России двигаться в данном направлении?

— Наша организация является частью IMMAF. Если Международная федерация решит произвести соответствующие изменения, то мы их обязательно поддержим.

— На ваш взгляд, что лучше — оставить нынешнюю систему или идти по стопам бокса?

— IMMAF доработала и унифицировала все правила, регламенты — тренерские, спортивные, физические. Я считаю нынешнюю систему идеальной. Необязательно увеличивать число категорий. Для нас во главе стоит качество поединков. Вы сами видите, насколько яркие схватки проходят в клетке. Сегодня можно смело говорить, что ММА — один из лучших видов единоборств. Благодарность за это Керету Брауну.

— Некоторые бойцы, в частности действующий чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрёв, выражали недовольство тем фактом, что профессионалам запрещено выступать на чемпионатах России по ММА. Не планирует ли Союз ММА пересмотреть данное решение?

— Это исключено. Такие спортсмены могут принять участие в мастерских, всероссийских чемпионатах. Но национальные соревнования проходят в соответствии с регламентом IMMAF, который согласован с Международным олимпийским комитетом (МОК). Тем не менее тому же Бикрёву стоит сто раз подумать, прежде чем приезжать на подобные турниры. Отбор жесточайший.