Фёдор Емельяненко посетит чемпионат России по ММА в Кемерове

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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко станет гостем чемпионата России среди мужчин и женщин по ММА.
Фёдор Емельяненко посетит чемпионат России по ММА в Кемерове
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Союза ММА России, турнир в Кемерове посетят председатель Наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, директор по спортивному развитию данной организации Андрей Мошанов, а также боксёры Николай Валуев и Константин Цзю, актёр Михаил Пореченков, рэпер Денис Устименко-Вайнштешн (Джиган) и другие.

Победители турнира станут обладателями путёвок на чемпионаты мира и Европы в составе национальной команды страны.

Чемпионат России по ММА пройдёт с 3 по 7 июня в Кемерове и будет приурочен к 300-летию Кузбасса.

Ранее Малыхин подбодрил спортсменов, которые оспорят путёвки в сборную по ММА.

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