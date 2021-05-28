Малыхин: ребятам, кто бьётся за путёвку в сборную по ММА, хочу сказать, что это их шанс на лучшую жизнь

Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от чемпионата России по ММА 2021 года в Кемерове, по итогам которого будет определён состав национальной сборной на предстоящие первенства Европы и мира.

«Я присутствовал практически на всех соревнованиях, которые проводились в Кузбассе. Для меня честь внести какую-то лепту, прийти и пожать руки молодым бойцам, сказать какую-то речь... Даже мечтать не мог. Когда раньше смотрел соревнования в Кузбассе, думал: «Вот круто, кто-то может сказать напутственные слова». И сам когда-то сидел и слушал напутственные слова на Кубке России. После боя Ильи Щеглова сильно загорелся в тот момент ММА. Очень важно присутствовать на соревнованиях, но, к сожалению, в этот раз у меня не получится, на это есть веские причины. Сейчас нахожусь в Таиланде на сборах, провёл первый бой в ONE FC, сейчас жду второй, вот-вот должны дать. Не могу прилететь, к огромному сожалению, из-за акклиматизации и обязательного двухнедельного карантина. Ребятам, кто бьётся за путевку в сборную, хочу сказать, что это их шанс на лучшую жизнь. Когда они выходят в клетку, пускай отдают всё, идут до конца и достигают успеха», — приводит слова Малыхина пресс-служба Союза ММА России.

Он отметил, что занятия ММА подарили ему ту жизнь, которой он живёт.

«Я думаю, что ММА — без пяти минут олимпийский вид спорта, потому что есть шоу, зрелищность, есть огромная аудитория и огромное будущее», — добавил боец.

Чемпионат России пройдёт в Кемерове 3—7 июня, он будет приурочен к 300-летию Кузбасса.

Чемпионат Европы — 2021 состоится в Казани с 15 по 21 августа, а мировое первенство пройдёт в казахстанском Нур-Султане 27 ноября — 5 декабря.

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