Боец BKFC Макарова рассказала, почему выбрала бокс на голых кулаках

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Боец Bare Knuckle FC (BKFC) Екатерина Макарова ответила на вопрос, почему она выбрала более нишевый бокс на голых кулаках, а не смешанные единоборства (MMA).
Боец BKFC Макарова рассказала, почему выбрала бокс на голых кулаках
  • © Екатерина Макарова
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«Не согласилась бы с тем, что кулачные бои — более нишевый спорт. На мой взгляд, это хорошо забытое старое. Ими сейчас интересуются очень многие, появляется множество новых промоушенов, крутых бойцов, проводятся зрелищные поединки. Думаю, бокс без перчаток может не только конкурировать с ММА, но и превосходить их в некоторых аспектах.

Сейчас кулачные бои активно раскручиваются. Лично я попробовала себя в этом и поняла, что это приносит мне особое удовольствие. Мне кажется, в этом виде спорта я могу раскрыться ярче. При этом никогда не говорила, что завершаю выступления в ММА. Но сейчас у меня контракт с BKFC, а распыляться нет возможности», — сказала Макарова в интервью RT.

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