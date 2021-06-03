Немков высказался об открытии центра самбо и бокса в «Лужниках»

Чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков ответил на вопрос, как повлияет на развитие смешанных единоборств в России и мире открытие Международного центра самбо и бокса в «Лужниках».

«Я как человек, посвятивший свою жизнь спортивному и боевому самбо, могу сказать, что появление такого центра — давняя мечта самбистов всего мира. Очень важно, чтобы почитатели нашего вида спорта во всём мире обрели свой дом — место, полностью оборудованное для их нужд», — цитируют Немкова «Известия».

По словам бойца, ему удалось вкратце ознакомиться с проектом строящегося центра.

«Там можно будет и тренироваться, и выступать. Как я понял, там будут ещё гостиница и медицинские услуги. Надеюсь, такой центр в Москве станет первой ласточкой, и уже в ближайшем будущем подобные спортивные объекты появятся у самбистов на других континентах», — сказал он.

Ожидается, что строительство будет завершено к концу 2021 года.

Ранее сообщалось, что союз ММА России провёл «интерактивный поединок» Немкова и Келеша.