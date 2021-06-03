Немков высказался об открытии центра самбо и бокса в «Лужниках»
- © vadimnemkov
«Я как человек, посвятивший свою жизнь спортивному и боевому самбо, могу сказать, что появление такого центра — давняя мечта самбистов всего мира. Очень важно, чтобы почитатели нашего вида спорта во всём мире обрели свой дом — место, полностью оборудованное для их нужд», — цитируют Немкова «Известия».
По словам бойца, ему удалось вкратце ознакомиться с проектом строящегося центра.
«Там можно будет и тренироваться, и выступать. Как я понял, там будут ещё гостиница и медицинские услуги. Надеюсь, такой центр в Москве станет первой ласточкой, и уже в ближайшем будущем подобные спортивные объекты появятся у самбистов на других континентах», — сказал он.
Ожидается, что строительство будет завершено к концу 2021 года.
Ранее сообщалось, что союз ММА России провёл «интерактивный поединок» Немкова и Келеша.