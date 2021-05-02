Союз ММА России провёл «интерактивный поединок» Немкова и Келеша

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков в рамках открытой тренировки провёл выставочный бой по «интерактивному ММА» с обладателем регионального титула чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе Владимиром Келешем.

Мероприятие прошло на площадке Союза ММА России на Sport Forum Live в центре Москвы в Гостином дворе.

В первом раунде бойцы выясняли отношения в игре Mortal Combat, где в трёх боях одержал победу Келеш. Затем соперники поменялись джойстиками и перешли в UFC. Здесь абсолютным чемпионом стал Немков. Итог — «боевая ничья».

На спортивной площадке Союза ММА России прошла показательная тренировка Немкова, который продемонстрировал работу на лапах, которые ему держал 8-кратный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Красный Скорпион Игнашов. Также состоялось несколько эксклюзивных тренировок именитых спортсменов: бойца ACA Андрея Гончарова, президента федерации ММА Саратовской области Даци Дациева и призёрки чемпионата мира по ММА Татьяны Постарнаковой.

Ранее сообщалось, что Кадыров провёл спарринг с бойцом UFC Чимаевым.