Снижение конкуренции и потеря мотивации: почему внедрение 18-й весовой категории — это плохо для профессионального бокса

21 мая в Подмосковье состоится поединок между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Схватка пройдёт в рамках новообразованной весовой категории до 101,6 кг — бриджервейта, а на кону будет стоять титул WBC Silver. Если эксперимент окажется удачным, в профессиональном боксе может официально появиться 18-й дивизион. Почему его создание не пойдёт на пользу спорту — в материале RT.

Поединок между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым может стать важным событием в истории профессионального бокса. 21 мая в Химках сойдутся одни из сильнейших представителей страны в первом тяжёлом и тяжёлом весах, а победитель станет первым обладателем титула в новой весовой категории — бриджервейте (от 90,7 до 101,6 кг). В конце 2020-го её внедрила организация «Всемирный боксёрский совет» (WBC), назвав в честь юного уроженца штата Вайоминг Бриджера Уокера. Летом прошлого года мальчик защитил свою сестру от напавшей на неё овчарки, после чего был удостоен титула почётного чемпиона WBC.

Титульный бой между Кудряшовым и Романовым станет одним из первых в рамках данной категории. Её официальный дебют состоялся в начале апреля, когда кубинец Джеовани Брузон победил мексиканца Хермана Гарсию, завоевав титул WBC Bridger Latino. До этого WBC занимался формированием перечня представителей нового веса. При этом три другие влиятельные организации пока не признали бриджервейт, о чём свидетельствует отсутствие упоминания о нём на официальных сайтах WBA, WBO и IBF.

С одной стороны, внедрение очередной весовой категории в боксе можно назвать логичным шагом. Хотя бы по той причине, что на данный момент разделение выглядит крайне неравномерным. Так, в промежуток с 61,2 до 79,3 кг вмещается семь дивизионов, а выше этого порога существует лишь два. Лимит первого тяжёлого веса сейчас равен 90,7 кг, а у тяжёлого он и вовсе отсутствует.

Неудивительно, что некоторые тяжеловесы могут считать, что находятся в более сложных условиях, чем те же легковесы. И речь идёт не только о том, что большее число категорий упрощает дорогу к поясу и высоким гонорарам. Менее габаритные спортсмены либо обязаны проходить через изнурительные весогонки, чтобы уложиться в лимит дивизиона до 90,7 кг, либо конкурировать с гигантами. Для сравнения, рост Александра Поветкина и Энди Руиса составляет 188 см, в то время как действующий обладатель титула WBC Тайсон Фьюри выше на 18 см.

При этом можно вспомнить Майка Тайсона и Дэвида Туа. Первый был абсолютным чемпионом в тяжёлом весе, а второй долгое время считался одним из самых ярких его представителей. И это несмотря на то, что рост обоих составлял всего 178 см, а за сутки до битвы оба далеко не всегда дотягивали до отметки 100 кг. Наверняка обоим было бы гораздо комфортнее биться в бриджервейте, чем соперничать с заметно превосходящими их в антропометрии Эвандером Холифилдом, Ленноксом Льюисом и Хасимом Рахманом.

В последнее время многие обсуждают перспективы Александра Усика в самой престижной категории. Многие бывшие спортсмены и эксперты уже успели выразить мнение, что украинцу будет крайне сложно добиться успеха из-за его габаритов (191 см), которые сложно назвать выдающимися для данного веса. Те же Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Диллиан Уайт заметно выше, что может сыграть важнейшую роль в ходе битвы.

Но если Усик никогда не был массивным боксёром и долгие годы без особых проблем укладывался в лимит первого тяжёлого веса, то у того же Романова дела обстояли иначе. При росте 183 см его вес перед схватками никогда не опускался ниже планки 96,3 кг. Это говорит о том, что выступать дивизионом ниже ему вряд ли было бы комфортно, вследствие чего приходилось соперничать с высокими оппонентами. До настоящего момента рекордная разница была зафиксирована в сражении с испанцем Габриэлем Энгемой (197 см).

Таким образом, внедрение нового дивизиона должно помочь не самым высоким и тяжёлым спортсменам выступать в комфортном весе и биться с оппонентами сходных габаритов. Это позволило бы многим добиться гораздо больших успехов и завоевать признание в глазах болельщиков.

Однако за очевидными плюсами таятся не менее очевидные минусы. И главный из них кроется в дефиците талантов — и так не переполненные звёздными боксёрами дивизионы могут лишиться многих ярких представителей, из-за чего упадёт не только зрелищность, но и уровень конкуренции. Ведущие атлеты рассредоточатся по трём весам и будут удерживать добытые там звания, лишь изредка помышляя об объединительных поединках.

Уже сейчас в боксе есть ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на его развитие. Взять хотя бы избыточное количество основных организаций и чемпионских поясов. В каждом дивизионе как минимум четыре звания чемпиона мира, и это не считая временных и регулярных титулов. Всё это обесценивает значимость трофея и бьёт по популярности его обладателей.

Кроме того, контракты с разными промоутерскими компаниями и стриминговыми сервисами заметно усложняют организацию кассовых схваток, что тоже наносит заметный удар по отношению фанатов к спорту. Если в смешанных единоборствах болельщики регулярно могут наблюдать за дуэлями между сильнейшими бойцами планеты, то в боксе они вынуждены по несколько лет следить за дуэлями между спортсменами разного уровня и ждать, пока будет достигнуто соглашение о проведении по-настоящему яркого поединка. Достаточно вспомнить эпопею вокруг боя между Джошуа и Фьюри, а также непрекращающиеся разговоры о битве между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Уже сейчас первый тяжёлый и тяжёлый веса нельзя назвать самыми богатыми на таланты в боксе. После ухода Усика в дивизионе до 90,7 кг так и не появилось сопоставимой с ним звезды, а нынешние обладатели поясов вряд ли могут считаться популярными спортсменами. Это подтверждает их аудитория в Instagram. Так, первое место по числу подписчиков занимает чемпион WBO Лоуренс Околи (164 тыс.), второе — триумфатор Всемирной боксёрской суперсерии и обладатель титула IBF Майрис Бриедис (84 тыс.), а за лучшим спортсменом по версии WBC Илонгой Макабу в Instagram следят всего 5 тыс. человек.

В тяжёлой категории ситуация заметно лучше, но тоже далека от идеальной. Всё внимание сосредоточено на квинтете Фьюри, Джошуа, Уайлдер, Руис и Усик, в то время как их преследователи заметно уступают. И это учитывая тот факт, что Поветкин, Диллиан Уайт и Дерек Чисора неоднократно бились со звёздами, что способствовало увеличению их узнаваемости.

Также по теме На глазах 73 тысяч зрителей: как Альварес сломал Сондерсу орбитальную кость и выиграл титул WBO во втором среднем весе Сауль Альварес одержал досрочную победу над Билли Джо Сондерсом и завоевал титул чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по...

Помимо прочего, существует риск, что введение нового дивизиона поспособствует не появлению новых звёзд, а стагнации в смежных категориях. Так, один из действующих чемпионов может перейти в бриджервейт, завоевать второй пояс, после чего поочерёдно защищать каждый из них. С учётом того, что в боксе элитные спортсмены обычно дерутся не более двух раз в год, это может привести к застою в обоих весах и спровоцировать учреждение временных и регулярных званий. Всё это вновь создаст путаницу, в которой будет крайне непросто разобраться рядовому болельщику.

В целом нынешняя ситуация в боксе указывает на то, что руководителям организаций стоит задуматься над сокращением количества дивизионов, а не над внедрением новых. Достаточно обратить внимание на Сауля Альвареса, за последние несколько лет успевшего завоевать пояса в четырёх разных категориях. При этом за пределами средней он практически не дрался со звёздными соперниками. К таковым можно отнести разве что Билли Джо Сондерса и Сергея Ковалёва, да и то за прежние заслуги. Рокки Филдинга, Каллума Смита, Авни Йылдырыма и Дэниела Джейкобса вряд ли можно причислить к элите.

Таким образом, Канело успел собрать пояса в трёх дивизионах, практически избежав серьёзных соперников. И это говорит об избыточном числе как чемпионских званий, так и категорий. Большинство этих боксёров вполне могли выступать в одном весе, ведь разница между ними составляет не более трёх с половиной килограммов. В этом случае заметно возрос бы уровень конкуренции, а звёздам типа Альвареса не приходилось бы постоянно приспосабливаться к новым условиям.