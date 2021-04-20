Баста пригласил Шнурова посетить боксёрский турнир Gazfight

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Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, пригласил солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на боксёрский турнир Gazfight, организатором которого является сам рэпер.
Баста пригласил Шнурова посетить боксёрский турнир Gazfight
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Не было ли опасений стартовать сейчас, когда вокруг пандемия? На опыте всем известного питерского концерта мы сделаем всё то же самое. Мы собираем все бумаги, все разрешения и документы, которые позволяют в рамках существующего законодательства провести этот турнир. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, увидим ли мы положительную динамику. У нас же ещё 3 июля большой концерт в «Лужниках», мы постоянно связаны с большими мероприятиями. Надеюсь, что у нас получится собраться всем вместе. Приглашаю, кстати, Сергея Шнурова на боксёрский вечер», — заявил Баста на пресс-конференции перед турниром Gazfight.

Турнир промоушена Gazfight состоится 21 апреля в БЦ «Химки». В главном бою вечера сойдутся российские боксёры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов, которые проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight.

Ранее Баста объяснил, почему не хочет выходить в ринг.

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