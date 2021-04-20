Баста пригласил Шнурова посетить боксёрский турнир Gazfight

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, пригласил солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на боксёрский турнир Gazfight, организатором которого является сам рэпер.

«Не было ли опасений стартовать сейчас, когда вокруг пандемия? На опыте всем известного питерского концерта мы сделаем всё то же самое. Мы собираем все бумаги, все разрешения и документы, которые позволяют в рамках существующего законодательства провести этот турнир. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, увидим ли мы положительную динамику. У нас же ещё 3 июля большой концерт в «Лужниках», мы постоянно связаны с большими мероприятиями. Надеюсь, что у нас получится собраться всем вместе. Приглашаю, кстати, Сергея Шнурова на боксёрский вечер», — заявил Баста на пресс-конференции перед турниром Gazfight.

Турнир промоушена Gazfight состоится 21 апреля в БЦ «Химки». В главном бою вечера сойдутся российские боксёры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов, которые проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight.

Ранее Баста объяснил, почему не хочет выходить в ринг.