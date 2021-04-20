Баста объяснил, почему не хочет выходить на ринг

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Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, почему решил заняться организацией боксёрских поединков.
Баста объяснил, почему не хочет выходить на ринг
  • globallookpress.com

«Это было пресечено на старте. Было предложение, над которым я посмеялся и только поострил на эту тему. Жизнь меня научила некоторым правилам. Репутация зависит от адекватной оценки своих сил — могу я это сделать или нет. Когда я задаю себе вопрос: «Могу ли выйти на ринг и побоксировать?», то хочется знать, с чем я уйду оттуда. Превратить ещё раз бокс в какое-то сомнительное мероприятие мне не хочется», — сказал Баста на пресс-конференции перед боксёрским турниром промоутерской компании Gazfight, главой которой он является.

Ранее Баста заявил, что не стал бы организовывать бой Джигана с Александром Емельяненко.

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