Баста заявил, что не стал бы организовывать бой Джигана с Александром Емельяненко

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Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, заявил, что не собирается браться за организацию поединка между известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.
Баста заявил, что не стал бы организовывать бой Джигана с Александром Емельяненко
  • РИА Новости

«Нет, конечно же, я не стал бы (организовывать. — RT) такой бой. В шоу-бизнесе есть место для всего, но мне и в музыке интересно заниматься чем-то удивительным, большим, достойным и серьёзным. Уверен, что очень много замечательных людей захотят разлечься и сделать такой бой. Мне это неинтересно. Есть большие и серьёзные спортсмены, которые хотят показать свой уровень и добиться новых высот. У меня у самого были предложения такого плана: выскочить где-то, устроить шоу с порядочным мешком, который даже упадёт. Когда я это слушаю, то у меня возникает ощущение, что у людей деформирована картина мира. Да, сейчас подобные шоу набирают обороты, но мне интересно заниматься чем-то настоящим, где я буду полезен. Для меня бокс — невообразимая высота. Хочется, чтобы дети смотрели бои и получали удовольствие от бокса, хотели бы им заниматься. Фрик-бои имеют право существовать, но я бы их не делал», — сказал Баста на пресс-конференции перед боксёрским турниром Gazfight.

Джиган и Александр Емельяненко договорились о проведении боя, однако дата и место поединка остаются неизвестными.

Ранее Баста рассказал, почему решил стать организатором боксёрских турниров.

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