Баста рассказал, почему решил стать организатором боксёрских турниров

Основатель промоушен-компании GAZFIGHT Василий Вакуленко, известный под псевдониvом Баста, рассказал, почему решил заняться организацией боксёрских поединков.

«Мне сегодня 41 год, и за это время мне задавали вопросы по каждому моему шагу. Когда я начал писать рэп, меня спрашивал отец: «Сынок, что случилось?» Таких вопросов было очень много. Здесь стоит вопрос понимания себя, того, что можно и нужно делать в контексте каждого проекта. Так же было с футбольным клубом «СКА-Ростов». Наш главный секрет заключается в том, что мы привлекаем профессионалов, которые разбираются в том или ином виде спорта. Если рассказывать, как всё началось, то была пандемия, я решил позаниматься боксом немного серьёзнее. Мы разговаривали много о боксе, о том, что можно интересного придумать, чтобы этот замечательный вид спорта стал ещё круче и популярнее. В течение года мы шаг за шагом обсуждали формат, как сделать всё интересным и полезным. На нас лежит большая ответственность, чтобы каждому турниру задавался высокий темп», — сказал Баста на пресс-конференции перед дебютным турниром организации.

Турнир промоушена Gazfight состоится 21 апреля в БЦ «Химки». В главном бою сойдутся российские боксёры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. которые проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight.

Ранее сообщалось, что Кудряшов и Романов проведут бой на турнире Gazfight.