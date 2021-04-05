Кудряшов и Романов проведут бой на турнире Gazfight
Поединок состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки».
Дмитрий Кудряшов — российский боксёр-профессионал, участник боксёрской суперсерии, чемпион по версиям WBC Silver (2016—2018), WBA International (2014—2016) и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2012—2015) в первом тяжёлом весе.
Евгений Романов — российский боксёр-профессионал, обладатель титула WBO Global в тяжёлом весе. В любителях нокаутировал будущего чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера. В любительской карьере становился чемпионом Европы и мира среди юниоров, чемпионом России в 2009 году.
Ранее сообщалось, что Макгрегор подтвердил дату третьего боя с Порье.