Кудряшов и Романов проведут бой на турнире Gazfight

Российские боксёры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов встретятся в отборочном бое на титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight на турнире по боксу промоутерской компании Gazfight.

Поединок состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки».

Дмитрий Кудряшов — российский боксёр-профессионал, участник боксёрской суперсерии, чемпион по версиям WBC Silver (2016—2018), WBA International (2014—2016) и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2012—2015) в первом тяжёлом весе.

Евгений Романов — российский боксёр-профессионал, обладатель титула WBO Global в тяжёлом весе. В любителях нокаутировал будущего чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера. В любительской карьере становился чемпионом Европы и мира среди юниоров, чемпионом России в 2009 году.

Ранее сообщалось, что Макгрегор подтвердил дату третьего боя с Порье.