Кудряшов и Романов проведут бой на турнире Gazfight

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Российские боксёры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов встретятся в отборочном бое на титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight на турнире по боксу промоутерской компании Gazfight.
Кудряшов и Романов проведут бой на турнире Gazfight

    Поединок состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». 

    Дмитрий Кудряшов — российский боксёр-профессионал, участник боксёрской суперсерии, чемпион по версиям WBC Silver (2016—2018), WBA International (2014—2016) и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2012—2015) в первом тяжёлом весе.

    Евгений Романов — российский боксёр-профессионал, обладатель титула WBO Global в тяжёлом весе. В любителях нокаутировал будущего чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера. В любительской карьере становился чемпионом Европы и мира среди юниоров, чемпионом России в 2009 году.

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