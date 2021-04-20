Романов: даже если Кудряшов будет тренироваться в соседней комнате, на меня это никак не повлияет

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Российский боксёр Евгений Романов прокомментировал тот факт, что его соперник по следующему бою и соотечественник Дмитрий Кудряшов тренировался с ним в одном зале.
Романов: даже если Кудряшов будет тренироваться в соседней комнате, на меня это никак не повлияет
  • РИА Новости

«Всегда говорят о том, что нужно драться с иностранцами, а не двум спортсменам из нашей страны. Но на чемпионатах России, на других турнирах ребята встречаются, и это нормально. Мы готовились в одном зале, но у разных тренеров, у каждого свой подход и своя цель. Даже если Кудряшов будет тренироваться в соседней комнате, на меня это никак не влияет. Никакого психологического давления на меня это тоже не оказывает», — сказал Романов на пресс-конференции перед боем.

Кудряшов и Романов проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight 21 апреля на дебютном турнире компании Gazfight.

Ранее боксёр Кудряшов ответил, как на него повлиял переход в новую весовую категорию.

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