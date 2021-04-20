Боксёр Кудряшов ответил, как на него повлиял переход в новую весовую категорию

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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов признался, что в новой весовой категории Bridgerweight (до 102 кг) чувствует себя более комфортно.
Боксёр Кудряшов ответил, как на него повлиял переход в новую весовую категорию
  • РИА Новости

«Для меня этот вес, наверное, более приемлемый, чем когда я раньше сгонял до 90 кг. Это порядка 15 кг, выглядел я не очень. А сейчас я свежий, улыбаюсь, у меня хорошее настроение. Чувствую, что в этом весе я смогу проявить себя», — сказал Кудряшов на пресс-конференции перед турниром Gazfight, на котором он встретится с Евгением Романовым.

Bridgerweight — новая весовая категория, созданная Всемирным боксёрским советом в конце 2020 года. Выступающие в ней спортсмены должны весить от 91 до 102 кг.

Ранее Баста рассказал, почему решил стать организатором боксёрских турниров.

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