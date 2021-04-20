Боксёр Кудряшов ответил, как на него повлиял переход в новую весовую категорию
- РИА Новости
«Для меня этот вес, наверное, более приемлемый, чем когда я раньше сгонял до 90 кг. Это порядка 15 кг, выглядел я не очень. А сейчас я свежий, улыбаюсь, у меня хорошее настроение. Чувствую, что в этом весе я смогу проявить себя», — сказал Кудряшов на пресс-конференции перед турниром Gazfight, на котором он встретится с Евгением Романовым.
Bridgerweight — новая весовая категория, созданная Всемирным боксёрским советом в конце 2020 года. Выступающие в ней спортсмены должны весить от 91 до 102 кг.
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