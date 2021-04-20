«После тренировки чувствую себя суперменом»: Баста о занятиях боксом, первом шоу Gazfight и бое Джигана с Емельяненко

Новая промоутерская фирма Gazfight не будет заниматься проведением фрик-боёв, а станет площадкой для молодых российских боксёров. Об этом на пресс-конференции заявил основатель компании рэпер Баста. Он рассказал, как сам начал заниматься боксом, почему не принимает предложений выйти на ринг и чем вызван его отказ организовать бой Александра Емельяненко с Джиганом.

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, начал покорять боксёрский рынок в России. Недавно он объявил о создании промоутерской компании Gazfight, которая уже 21 мая проведёт свой первый вечер бокса в Химках. Его главным событием станет бой между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым в новом весе бриджвейт (до 101,6 кг). Этот поединок будет отборочным в борьбе за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Компания Gazfight стала вторым спортивным проектом Басты после покупки футбольного клуба СКА из родного города рэпера Ростова-на-Дону. 20 апреля, в свой день рождения, музыкант дал большую пресс-конференцию по случаю проведения дебютного турнира и рассказал, почему решил связать свою жизнь с боксом, каких целей намерен добиться и что думает о критике в свой адрес.

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«Мне сегодня 41 год, и всё это время мне задавали вопросы по каждому моему шагу. Когда я начал писать рэп, меня спрашивал отец: «Сынок, что случилось?» Таких вопросов было очень много. Здесь стоит вопрос понимания себя, того, что можно и нужно делать в контексте каждого проекта. Так же было с футбольным клубом СКА Ростов. Наш главный секрет заключается в том, что мы привлекаем профессионалов, которые разбираются в том или ином виде спорта. Если рассказывать, как всё началось, то была пандемия и я решил позаниматься боксом немного серьёзнее. Мы много разговаривали с моим тренером Андреем Ивичуком о боксе, о том, что интересного можно придумать, чтобы этот замечательный вид спорта стал ещё круче и популярнее. В течение года мы шаг за шагом обсуждали формат — как сделать всё интересным и полезным», — рассказал Баста.

Музыкант дал понять, что хочет проводить серьёзные боксёрские поединки, в которых главной будет спортивная составляющая. Он отверг идею организовать бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и рэпером Джиганом, который активно обсуждается среди фанатов бокса.

«В шоу-бизнесе есть место для всего, но мне и в музыке интересно заниматься чем-то удивительным, большим, достойным и серьёзным. Уверен, что много замечательных людей захотят развлечься и сделать такой бой. Мне это неинтересно. Есть большие и серьёзные спортсмены, которые хотят показать свой уровень и добиться новых высот. У меня самого были предложения такого плана — выскочить где-то, устроить шоу с порядочным мешком, который даже упадёт. Когда я это слушаю, то у меня возникает ощущение, что у людей деформирована картина мира. Да, сейчас подобные шоу набирают обороты, но мне интересно заниматься чем-то настоящим, где я буду полезен. Для меня бокс — невообразимая высота. Хочется, чтобы дети смотрели бои и получали удовольствие от бокса, хотели бы им заниматься. Фрик-бои имеют право существовать, но я бы их не делал», — заявил рэпер.

Баста также подробнее рассказал о поступавших к нему предложениях выйти на ринг. Известно, что он на протяжении трёх лет занимается боксом, тренируется, но пока сам драться не планирует.

«Это было пресечено на старте. Было предложение, над которым я посмеялся и только поострил на эту тему. Жизнь меня научила некоторым правилам. Репутация зависит от адекватной оценки своих сил: могу я это сделать или нет. Когда я задаю себе вопрос, могу ли выйти на ринг и побоксировать, то хочется знать: а с чем я уйду оттуда? Превратить ещё раз бокс в какое-то сомнительное мероприятие мне не хочется. Я каждый раз после тренировки чувствую себя суперменом. Прогнозирую, что к полтиннику где-то как-то смогу соответствовать. Это очень тяжело. Когда смотрю бои профессионалов, то у меня волосы шевелятся. Только те, кто занимался боксом, поймут, сколько сил, энергии и самопожертвования нужно, чтобы выйти хотя бы на какой-то уровень», — отметил Баста.

Вместо того чтобы выходить на ринг самому, музыкант собирается помогать строить карьеру молодым спортсменам, но конкретных имён, чьи бои он собирается сопровождать, пока не назвал.

«У нас есть опыт работы в музыке с большим количеством артистов, которых мы представляли на большой сцене. Есть спортсмены, промоутеры и тренеры, с которыми мы работаем в эту сторону. Мы хотим задержаться надолго — разово это делать не имеет смысла просто. Хочется заниматься молодыми боксёрами. Вы не представляете, сколько в стране талантливых, гениальных, потенциально очень сильных спортсменов. Возможно, придётся потратить силы, чтобы взять юных боксёров и довести до уровня, но у нас есть время и желание», — сказал он.

Рэпер особо отметил, что не боится делать первые шаги в условиях пандемии коронавируса. Он заверил, что не хочет повторения скандала, произошедшего с его концертом в Санкт-Петербурге, когда из-за обвинений в несоблюдении санитарных мер с ним начал конфликтовать другой музыкант, Сергей Шнуров.

«На опыте всем известного питерского концерта мы сделаем всё то же самое. Мы собираем все бумаги, все разрешения и документы, которые позволяют в рамках существующего законодательства провести этот турнир. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, увидим ли мы положительную динамику. У нас же ещё 3 июля большой концерт в «Лужниках». Мы постоянно связаны с большими мероприятиями. Надеюсь, у нас получится собраться всем вместе. Приглашаю, кстати, Сергея Шнурова на боксёрский вечер», — добавил Баста.

На пресс-конференции также присутствовали и провели дуэль взглядов Кудряшов и Романов. К своему бою боксёры готовятся в одном зале, но они заявили, что эта ситуация никак не скажется на характере их поединка.

«Всегда говорят, что нужно драться с иностранцами, а не двум спортсменам из нашей страны. Но на чемпионатах России, на других турнирах ребята встречаются, и это нормально. Мы готовились в одном зале, но у разных тренеров. У каждого — свой подход и своя цель. Даже если Кудряшов будет тренироваться в соседней комнате, на меня это никак не влияет, никакого психологического давления на меня это не оказывает», — заявил Романов.