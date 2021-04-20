Промоушен Gazfight намерен начать сотрудничество с Ковалёвым

Боксёрский промоушен Gazfight, организованный рэпером Василием Вакуленко (Бастой), планирует организовать бой экс-чемпиону мира в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву.

«Мы планируем позвать Сергея Ковалёва. Подобная идея есть. На его бой существует несколько вариантов, несколько промоутеров. Мы ещё будем вести переговоры. После 21 мая об этом поговорим подробнее», — заявил матчмейкер Gazfight Алексей Титов на пресс-конференции.

21 мая в Химках Gazfight проведёт бой Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова. Это будет отборочный поединок по версии WBC в новой весовой категории — Bridgerweight.

37-летний Ковалёв — бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, когда проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.

Ранее Баста пригласил Шнурова посетить боксёрский турнир Gazfight.