Промоушен Gazfight намерен начать сотрудничество с Ковалёвым
- РИА Новости
«Мы планируем позвать Сергея Ковалёва. Подобная идея есть. На его бой существует несколько вариантов, несколько промоутеров. Мы ещё будем вести переговоры. После 21 мая об этом поговорим подробнее», — заявил матчмейкер Gazfight Алексей Титов на пресс-конференции.
21 мая в Химках Gazfight проведёт бой Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова. Это будет отборочный поединок по версии WBC в новой весовой категории — Bridgerweight.
37-летний Ковалёв — бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, когда проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.
Ранее Баста пригласил Шнурова посетить боксёрский турнир Gazfight.