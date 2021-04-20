Промоушен Gazfight намерен начать сотрудничество с Ковалёвым

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Боксёрский промоушен Gazfight, организованный рэпером Василием Вакуленко (Бастой), планирует организовать бой экс-чемпиону мира в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву.
Промоушен Gazfight намерен начать сотрудничество с Ковалёвым
  • РИА Новости

«Мы планируем позвать Сергея Ковалёва. Подобная идея есть. На его бой существует несколько вариантов, несколько промоутеров. Мы ещё будем вести переговоры. После 21 мая об этом поговорим подробнее», — заявил матчмейкер Gazfight Алексей Титов на пресс-конференции.

21 мая в Химках Gazfight проведёт бой Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова. Это будет отборочный поединок по версии WBC в новой весовой категории — Bridgerweight.

37-летний Ковалёв — бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, когда проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу. 

Ранее Баста пригласил Шнурова посетить боксёрский турнир Gazfight.

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